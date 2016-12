Wohnung in Görlitz brennt aus In einem Görlitzer Mehrfamilienhaus ist eine Wohnung am Sonntagabend ausgebrannt. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Am Sonntagabend ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kamenzer Straße in Görlitz gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. © Danilo Dittrich

Görlitz. In der Kamenzer Straße ist eine Wohnung am Sonntagabend komplett ausgebrannt. Wie Remo Kölzsch, Brandoberinspektor der Berufsfeuerwehr Görlitz und Leiter des Einsatzes, auf Anfrage mitteilt, ist das Feuer in der Dachgeschosswohnung am Abend ausgebrochen. Demnach begann der Einsatz gegen 19.05 Uhr. Um 19.20 Uhr habe die Feuerwehr die Lage unter Kontrolle gehabt. Gegen 20.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Die Feuerwehr habe den Mieter der Wohnung, einen jungen Mann, dem Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung übergeben. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Davon waren laut Kölzsch 18 Menschen, darunter zwei Kinder, betroffen. „Verletzt wurde von ihnen niemand. Die Mieter konnten nach dem Einsatz zurück in ihre Wohnungen“, teilt der Einsatzleiter mit.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist indes komplett ausgebrannt und unbewohnbar, so Remo Kölzsch. „Wir haben etwa 1 000 Liter Wasser zum Löschen benutzt. In den anderen Wohnungen ist aber kein Wasserschaden entstanden.“

Wie es zu dem Brand gekommen ist, konnte der Einsatzleiter noch nicht sagen. Ein Brandursachenermittler wird sich damit befassen. Auch die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. An dem Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Görlitz mit elf und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit neun Kameraden beteiligt.

