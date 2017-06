Wohnung in Brand gesteckt Eine 57-jährige Zeugin löschte den Brand in Frankenberg und konnte somit schlimmeres verhindern.

© Symbolfoto: Marko Förster

Nach einem Wohnungsbrand in Frankenberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Am Samstagmittag, kurz nach 12 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße gerufen. Beim Eintreffen waren die Flammen bereits durch eine 57-jährige Zeugin mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Wohnung ist durch den Brand teilweise stark verrußt. Wie die unbekannten Täter ins Gebäude kamen, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

