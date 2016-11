Wohnung brennt Mieter muss mit dem Rettungswagen in die Klinik.

© Symbolfoto

Kurz nach 2 Uhr wurden am Montag Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße zu einem Brand gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der Küche einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Der 25-jährige Mieter hatte die Flammen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

zur Startseite