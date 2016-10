Wohnung ausgeraubt Unbekannte ließen bei einem ungebetenen Besuch in einem Mehrfamilienhaus so einiges mitgehen.

Unbekannte Einbrecher begaben sich in der Zeit vom 7. bis 15. Oktober in ein Mehrfamilienhaus auf der Nikopoler Straße und drangen dort gewaltsam in eine Wohnung ein. Aus der entwendeten sie zwei Fernsehgeräte, einen Receiver und Lampen. Der Wert des Diebesgutes wurde noch nicht beziffert.

