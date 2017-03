Wohnprojekt nimmt letzte Hürde Im Radeberger Süden plant die Genossenschaft den ersten Neubau seit der Wende. Und der wird besonders.

Dieses Relief erinnert an die einstige Hans-Beimler-Schule, die hier an der Waldstraße stand. Auf der Fläche soll ab 2018 ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt entstehen, plant die Wohnungsbaugenossenschaft. © Thorsten Eckert

Es ist die letzte Hürde vorm Ziel, die dieses wirklich spannende Wohnprojekt in Radeberg jetzt genommen hat. Zumindest die letzte noch fehlende größere Hürde. Die Wohnungsbaugenossenschaft Radeberg kann nun das Grundstück an der Waldstraße im Radeberger Süden kaufen, auf dem bis vor einigen Jahren noch die leer stehende und ziemlich hässlich vor sich hindümpelnde ehemalige Hans-Beimler-Oberschule gestanden hatte. Der Stadtrat funkte nun grünes Licht für den Verkauf der städtischen Fläche.

Die Genossenschaft will ja auf dem Areal zwischen Waldstraße und Dresdner Heide bekanntlich ihren ersten Wohnungs-Neubau seit der Wende auf den sprichwörtlichen Weg bringen, noch dazu ein Projekt, das es so in Radeberg und Umgebung bisher noch nicht gegeben hat. Ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt nämlich.

Mieter sollen sich gegenseitig helfen

Hier sollen etwa 40 unterschiedlich große Wohnungen in einem Gebäudekomplex realisiert werden, in dem Mieter unterschiedlicher Generationen gemeinsam leben, die sich gegenseitig unterstützen sollen. „Ohne Zwang natürlich, das soll alles von allein wachsen“, hat Genossenschaftschefin Susann Sembdner die Idee bei etlichen Vorstellungsrunden bereits beschrieben. Junge Familien mit Kindern zum Beispiel könnten sich um die Einkäufe für ältere Mitbewohner kümmern – während die Senioren dann im Gegenzug auf die Kinder aufpassen, wenn die Eltern mal wieder länger arbeiten müssen. Eine neue Art zu wohnen für Radeberg soll das Ganze werden.

Wobei es sich mittlerweile fast um einen Marathonlauf handelt, um noch einmal auf das sportliche Sprachbild vom Anfang zurückzukommen. Denn die erste Idee stammt bereits aus dem Jahr 2009. Damals hatte sich die Genossenschaft um finanzielle Unterstützung aus dem extra für solche Projekte aufgelegten Förderprogramm „Soziale Stadt“ des Freistaats bemüht. War aber letztlich leer ausgegangen. Ohne Förderung wäre das Ganze aber ein finanziell kaum zu stemmendes Vorhaben geworden; denn das Grundstück hatte quasi eine Art Hypothek im Gepäck: Da die Schule samt der dazugehörigen morschen Turnhalle schon 2008 mithilfe von gut einer halben Million Euro Fördermittel abgerissen worden war, durfte das Areal zehn Jahre lang nicht bebaut werden. Es sei denn, der Bauherr zahlt in diesen zehn Jahren dann einen Teil der Fördermittel zurück. Diese Rückzahlsumme schrumpfte dabei von Jahr zu Jahr, das Projekt wurde also quasi damit auch von Jahr zu Jahr machbarer. Nun ist die Zehn-Jahres-Frist aber ohnehin fast abgelaufen.

Grünes Licht vom Stadtrat

Als nun also alle schon sozusagen auf die Zielgerade einbiegen wollten, kam das Landratsamt und sorgte für eine Zusatzrunde, um im Sprachbild zu bleiben. Denn obwohl hier mal eine Schule samt Turnhalle gestanden hat, gehörte das Areal nach dem Abriss aus Sicht des Amtes in Bautzen plötzlich zum sogenannten Außenbereich. Ein Bereich, in dem nur in Ausnahmefällen und zudem mithilfe eines extra auf den Weg gebrachten Bebauungsplans gebaut werden darf. Also machten sich Genossenschaft und Stadtverwaltung gemeinsam auf die Zusatzdistanz, was eine Menge Kraft und vor allem Zeit gekostet hat. Aber das wurde gemeistert. Und nun gab’s vom Stadtrat auch noch das notwendige grüne Licht für den Grundstückskauf durch die Genossenschaft.

Ein bisschen Geduld braucht es aber doch noch. Denn zunächst wird die Genossenschaft in diesem Jahr ein anderes Bauprojekt angehen – und zwar ebenfalls an der Waldstraße. Der Wohnblock mit den Hausnummern 9 bis 19 wird komplett und aufwendig saniert. Es werden Aufzüge angebaut, die Balkons werden abgerissen und ersetzt. „Auch dieses Projekt liegt uns schon lange am Herzen“, machte Genossenschaftschefin Susann Sembdner jüngst klar. Und weil für die Arbeiten nun eine Menge Platz für Fahrzeuge gebraucht wird, kommt es der Genossenschaft dabei sogar ein wenig entgegen, dass der Neubau des Mehrgenerationenprojekts nun noch gut ein Jahr Planungszeit bekommt. Im Laufe des Jahres werden dann die Bauarbeiten ausgeschrieben, es können sich also Firmen um die Aufträge bewerben, so dass mit einem Baustart 2018 zu rechnen ist, wie die Genossenschaftschefin schon mal verriet. Und dann geht’s an der Waldstraße also tatsächlich in den Schlusssport!

zur Startseite