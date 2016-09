Wohnpark wird erweitert Gerade erst wurde das Baugebiet an der Großharthauer Schulstraße erschlossen. Langfristig ist es aber zu klein.

Bauen und kein Ende in Großharthau. Während die Grundstücksverkäufe für den neuen Wohnpark an der Schulstraße jetzt gerade angelaufen, plant die Gemeinde schon eine massive Erweiterung des Areals. Das sagte Bürgermeister Jens Krauße (SPD) auf Anfrage. Um die Planungen voranzutreiben, sollen die Gemeinderäte dazu am Donnerstag einen Grundsatzbeschluss fassen. Das Baugebiet soll sich in Richtung Dresden in Form einer Banane ausdehnen, so Jens Krauße. Er rechne mit noch einmal 25 Bauparzellen auf einer Fläche von rund zwei Hektar.

Noch ist das Land Privateigentum, die Gemeinde wolle es aber kaufen. Verkaufsverhandlungen liefen bereits. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist die Fläche als Bauland ausgewiesen. „Damit wir als Verwaltung mit den Vorbereitungen starten können, benötigen wir als Voraussetzung den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung. Erst dann können wir etwa das Gebiet vermessen lassen oder einen Bebauungsplan erstellen“, so Jens Krauße. Er geht davon aus, dass die zusätzlichen Parzellen an der Schulstraße in drei Jahren bebaut werden könnten. Ob die Gemeinde die Flächen selbst erschließt oder erneut einen Investor sucht, sei noch offen.

30 Grundstücke sind an der Schulstraße hinter der B 6 bereits erschlossen – und fertig zur Bebauung. Gut ein Dutzend ist reserviert. Eine Familie will noch dieses Jahr loslegen mit dem Hausbau. Bürgermeister Jens Krauße ist optimistisch, für sämtliche Bauparzellen Käufer zu finden. Er hält am Entwicklungskonzept für seine Gemeinde fest: „Ich möchte erreichen, dass wir in den kommenden Jahren wieder 3 000 Einwohner haben.“ Rund 2 800 Großharthauer sind es aktuell.

Mit der Erweiterung der Grundschule ab kommendem Jahr und der stetigen Überprüfung des Kita-Konzeptes werde auch die Infrastruktur dem erwarteten Wachstum angepasst, so Jens Krauße. (cm)

Gemeinderat Großharthau, 22.9., 19 Uhr, Gerätehaus

