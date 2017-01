Wohnmobilbauer bei Tourismusmesse Capron präsentiert sich derzeit auf Süddeutschlands größter Caravan- und Reisemobil-Schau. Sie gilt weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus.

Capron ist einer von über 2 000 Ausstellern. © Zschiedrich

Der Neustädter Wohnmobilhersteller Capron präsentiert sich noch bis Sonntag auf Süddeutschlands größter Caravan- und Reisemobil-Schau. Auf der Urlaubsmesse in Stuttgart werden die neuesten Modelle der Marken Sunlight und Carado gezeigt. Die internationale Ausstellung für Caravaning, Motor und Touristik (CMT) findet vom 14. bis 22. Januar statt. Sie gilt als weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus. Capron ist einer von über 2 000 Ausstellern aus fast 100 Ländern.

Das Neustädter Unternehmen gehört mit aktuell rund 500 Angestellten zu den größten Arbeitgebern in der Kommune. Im Herbst letzten Jahres wurde im Werk an der Berghausstraße das 40 000. Wohnmobil gebaut. Bei Capron werden seit über zehn Jahren Reisemobile produziert. Im Sommer 2015 wurde eine zweite Produktionsstrecke in Betrieb genommen. Dadurch können nun noch mehr Fahrzeuge gefertigt werden. (SZ/kat)

