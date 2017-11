Wohnmobil in Oderwitz verschwunden

Gegen Mittag wurden sie über die Rettungsleitstelle zu einem Einsatz in den kleinen Ortsteil Dittmannsdorf gerufen. Im oberhalb gelegenen Waldgebiet lag eine Person unter einem Baum. „Wir konnten die Person leider nur tot bergen“, sagt Torsten Preis, Ortsfeuerwehrleiter von Reichenbach. Was genau passiert ist und ob es sich um einen Unfall gehandelt hat, kann der FFW-Leiter nicht sagen. „Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, informiert Polizeisprecherin Madeleine Urban auf Nachfrage der SZ. Bei der toten Person handele es sich um einen 46-jährigen Mann aus der Region. Die Sprecherin bestätigt, dass die Polizei in diesem Fall weiter ermittelt.

Gestohlen wurde zum einen ein weißer Mazda CX-5, der an der Straße Am Birkenwäldchen parkte. Laut dem Eigentümer hatte das Auto, welches das Kennzeichen GR-AE 191 hatte, noch einen Wert von 26 000 Euro. Zum anderen verschwand ein VW Tiguan. Das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GR-TI 598 stand An der Brückenstraße, sein Wert wird vom Besitzer mit rund 20 000 Euro angegeben. (szo)

Görlitz. In der Nacht zum Montag sind in Görlitz gleich zwei Fahrzeuge gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, sind die Täter in beiden Fällen bislang unbekannt und die Ermittlungen wurden durch die Sonderkommission Kfz aufgenommen.

Erneut Garagendiebe geschnappt

Seifhennersdorf. Die tschechische Polizei hat in der Nacht zum Montag Diebe stellen können, die zuvor in eine Garage an der Südstraße in Seifhennersdorf eingebrochen sind. Das teilt Madeleine Urban von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Täter entwendeten Alu-Felgen eines BMW, eine Autobatterie und Teile einer Kreissäge im Gesamt von rund 2000 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch, die Diebe ergriffen daraufhin die Flucht. „Er konnte noch einen Opel mit tschechischem Kennzeichen erkennen“; berichtet die Sprecherin.

Die Polizei in Deutschland und Tschechien begann sofort mit Fahndungsmaßnahmen. So konnten die tschechischen Kollegen kurz darauf in Rumburk einen Opel Astra stoppen, in dem sich das Diebesgut befand. Zu den vorläufig festgenommenen Tätern ist Madeleine Urban aber noch nichts bekannt, da die tschechischen Behörden die Ermittlungen führen.

Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Tage auf der Südstraße in Seifhennersdorf: In der Nacht zum Sonntag, dem 19. November, sind Unbekannte dort in eine Garage eingebrochen und entwendeten zwei Komplettsätze mit Sommerreifen im Wert von rund 2000 Euro. Ob die jetzt geschnappten Täter mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen, ist noch unklar.

Und erst in der Nacht zum vergangenen Donnerstag hat die Polizei in Seifhennersdorf einen mutmaßlichen Garageneinbrecher gestellt. Eine Bürgerin rief kurz nach Mitternacht den Notruf und teilte mit, dass sie eine Person auf ihrem Grundstück beobachtete, die sich am Garagentor zu schaffen machte. „Nachdem der Unbekannte sie wohl bemerkte, flüchtete dieser“, teilt die Polizei mit. Eine herbeigeeilte Streife prüfte das Umfeld des Tatortes. In Höhe des Grunewaldweges sichteten die Beamten einen Mann, auf welchen die Beschreibung der Zeugin zutraf. „Der Tscheche sah offenbar die Polizisten, woraufhin er sein Fahrrad fallenließ und das Weite suchte.“ Nach einer kurzen Verfolgung stellten sie jedoch den 37-Jährigen, nahmen ihn vorläufig fest und stellten das Mountainbike sicher.

Seit Monaten hält eine Serie von Garageneinbrüchen die Polizei und die Einwohner vor allem im Süden des Landkreises in Atem. Allein seit September wurden zwischen Zittauer Gebirge und Hohwald über 200 Garagen aufgebrochen. Zwei Tschechen konnten zwischenzeitlich festgenommen werden, sind aber wieder frei – mangels ausreichenden Haftgründen. (szo/tc)