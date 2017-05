Wohnheim könnte Alterssitz werden Die Kommune will sich von den Altneubauten trennen, die für Studenten konzipiert waren. Eine Nachnutzungsidee gibt es.

Studenten wohnen heute im ehemaligen Studentenwohnheim in Roßwein nicht mehr. Trotzdem sind die Wohnungen, die vermietet werden dürfen, gut vermietet. Ein hoher Leerstand ist also nicht der Grund, weshalb die Stadt die Häuser verkaufen will. © André Braun

Ohne Studenten braucht Roßwein kein Studentenwohnheim mehr. „Den Beweggrund, weshalb wir die Häuser nach der Wende übernommen haben, gibt es schlichtweg nicht mehr“, sagt Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Damit nennt er einen Grund, warum sich die Stadt jetzt von den beiden Immobilien an der Stadtbadstraße trennen will. Der laufenden Ausschreibung, so der Rathauschef, liegt ein Beschluss des Roßweiner Stadtrates zugrunde.

Die Kommune liebäugelt mit einem Käufer der Gebäude, der den Standort entwickeln und dort Altersgerechtes beziehungsweise Betreutes Wohnen etablieren möchte. Der Bedarf an diesen Wohnungen ist da. Das reibt Monika Lautenschläger dem Bürgermeister immer wieder und bei verschiedenen Anlässen „unter die Nase“. Sie ist die Chefin der Ortsgruppe der Volkssolidarität. An sie wenden sich ältere Roßweiner, wenn sie Probleme und einen Wunsch haben. Der nach barrierefreien, mit einem Aufzug erreichbaren Wohnungen wird Monika Lautenschläger zufolge immer wieder geäußert. Dem müsse sich die Kommune nun endlich auch mal stellen, forderte Lautenschläger mehrfach.

Allein sieht sich die Stadt dieser Aufgabe nicht gewachsen. Daher wäre es schön, wenn sich ein Investor findet, der sich auf die Erfordernisse einstellt. Immer mehr Roßweiner sind älter als 60 Jahre und werden über kurz oder lang auf Erleichterungen ihres Alltags angewiesen sein.

Außer Frage steht, dass der neue Eigentümer der Häuser einiges investieren müsste. Die Innenausstattung entspricht noch immer dem Standard, wie er zum Ende der DDR-Zeit üblich war. Weder an der Sanitärausstattung noch an den Fenstern hat sich seitdem was getan. Auch eine Dämmung wäre sicher nötig, um Energie zu sparen. Und, das verheimlicht die Kommune in ihrer Ausschreibung nicht, auch brandschutztechnisch kommen Auflagen auf den neuen Besitzer zu – sofern sich auf diesem oder anderem Weg einer findet.

Weil es keinen zweiten Fluchtweg gibt, konnte die Kommune schon länger die fünfte und sechste Etage der Häuser nicht mehr belegen. Nur in Ausnahmefällen schliefen dort noch Gäste, so zum Beispiel bei Sport- und größeren Kulturveranstaltungen. In diesem Fall mussten Feuerwehrleute allerdings Brandwache halten – ein Aufwand, der im Alltag nicht zu bewältigen ist.

Die Wohnungen in den übrigen Etagen sind nach Angaben von Bürgermeister Lindner gut belegt – obwohl keine Studenten mehr darin wohnen. Wer an den Häusern vorbeifährt, der sieht dort Autos mit überwiegend polnischen, inzwischen aber auch mehrere mit ungarischem Kennzeichen. Der Rathauschef geht davon aus, dass es sich um Beschäftigte von Handelsketten handelt, die in den Großlagern in den Nachbarorten arbeiten. Für sie gibt es auch an anderen Stellen in Leisnig Unterkünfte.

Die Zahl der Wohnungen in den beiden Immobilien kann der Bürgermeister nicht genau beziffern. Er spricht von 120 Betten in jedem Block, zwei stehen an diesem Standort. Diesen hält er für altersgerechtes Wohnen übrigens für überaus geeignet. Ein Aufzug könnte an die Giebel problemlos angebaut werden. Nur ein paar Meter weiter befinden sich ein Supermarkt und Bushaltestellen. In absehbarer Zeit öffnet in der ehemaligen Post das Gesundheitszentrum, das von der Stadtbadstraße ebenfalls zu Fuß zu erreichen ist. „Außerdem ist man hier sofort im Grünen“, verweist Linder auf den gleich hinter den Häusern vorbeiführenden Rad- und Wanderweg sowie die Mulde mit einer Reihe von Sitzgelegenheiten am Rande.

Bisher immer ausgelastet war das Heim während der Schul- und Heimatfeste. Doch nur deswegen will die Kommune die Immobilien nicht behalten. Denn eine Hausverwaltung gehört nicht zu den eigentlichen Aufgaben einer Stadtverwaltung. „Die Wohnungen könnte man den Besuchern vom Standard her ohnehin nicht mehr lange anbieten“, gibt der Bürgermeister zu. Er hofft, dass die Übernachtungsangebote in Roßwein und den Ortsteilen genügen, wenn die nächsten größeren Feste anstehen.

Die Mitarbeiterin, die sich gegenwärtig um die Belange im Heim kümmert, müsste der neue Eigentümer mit übernehmen. Auch die Mieter sollen ihm erhalten bleiben. „Gekündigt haben wir niemandem“, so Lindner. Er und seine Mitarbeiter im Liegenschaftsamt haben schon ein paar Interessierten Informationen zu den Immobilien gegeben. Ob es letztlich zum Verkauf kommt, steht im Moment noch nicht fest.

