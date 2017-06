Wohnhausbrand in Altenberg In der Nacht zum Donnerstag steht erst eine Garage in Brand, später greift das Feuer über. Über den Brandherd gibt es Vermutungen.

© Egbert Kamprath

Feueralarm in Altenberg! In der Nacht zum Donnerstag wurde kurz nach 1 Uhr ein Brand an der Paul-Haucke-Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit etwa 60 Kameraden zu einem Wohnhaus an, das in Flammen stand. Das Feuer war an einer Garage ausgebrochen. Die Flammen griffen später auf das Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte das komplette Herunterbrennen des Wohngebäudes verhindern. Trotzdem entstand enormer Schaden. Bewohner des Hauses und Nachbarn konnten rehctzeitig evakuiert werden und blieben unverletzt. Zum Brandherd gibt es erste Vermutungen. Möglicherweise ist das Feuer von zwei neben der Garage stehenden Mülltonnen ausgegangen. (ek/szo)

Wohnhaus in Flammen







