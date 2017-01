Wohnhausbrand endet tragisch Weil sie Qualm sehen, rufen Nachbarn die Feuerwehr. Doch für ein Ehepaar aus Günthersdorf kommt jede Hilfe zu spät.

Dichter Rauch dringt aus einem Haus in Günthersdorf. Mit vereinten Kräften gelingt es den Kameraden, den Brand zu löschen. © Rico Löb

Diese Nacht werden die Kameraden der Feuerwehr nicht so schnell vergessen. Es ist noch dunkel, als sie am frühen Dienstagmorgen zu einem brennenden Wohnhaus in Günthersdorf gerufen werden. Rasch bekommen sie das Feuer in den Griff. Die Kameraden verhindern, dass die Flammen auf die Nachbarhäuser übergreifen. Schließlich gelingt es ihnen, den Brand zu löschen. Die Wehren arbeiten gut zusammen. Und doch ist es ein trauriger Einsatz. Für ein älteres Ehepaar, das seit Jahren in dem Ortsteil von Gaußig wohnt, kommt an diesem Morgen jede Hilfe zu spät. Den 86-Jährigen und seine 90 Jahre alte Frau können die Retter nur noch tot bergen.

Alexander Fischer, Bürgermeister von Doberschau-Gaußig, war als Mitglied der Feuerwehr beim Einsatz mit dabei. „Die Personen wurden geborgen. Es war keine Rettung möglich“, sagt er nüchtern.

Fischer betont, dass so ein Einsatz für die kleinen Ortswehren alles andere als alltäglich sei. „Das Glatteis hat unsere Arbeiten zusätzlich erschwert“, sagt der Bürgermeister. Mit ihm waren mehr als 60 Kameraden im Einsatz, darunter auch die Berufsfeuerwehr. Die Kollegen aus Bautzen kamen mit der Drehleiter, kämpften gegen die Flammen, die zwischenzeitlich auch aus dem Dach des Wohnhauses schlugen. Bis zum Vormittag dauerten die Löscharbeiten an.

Ermittlungen dauern an

Von dem Stress der Nacht ist in den Mittagsstunden nichts mehr zu spüren. Die Löschwagen sind verschwunden. Nur die langen roten Wasserschläuche liegen noch in der Einfahrt des Hauses. Jetzt, da die Flammen gebannt sind, können die Polizisten ihre Arbeit aufnehmen. In den rußschwarzen Räumen suchen sie nach Hinweisen. Sie wollen herausfinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. „Wir stehen allerdings erst am Anfang der Ermittlungen“, erklärt Polizeisprecher Thomas Knaup. Noch können die Beamten nicht sagen, was in dem Haus passiert ist.

Während sich die Polizisten in den zerstörten Wohnräumen alles genau ansehen, kratzt ein junger Mann die Scheibe seines Autos frei. Er wohnt gleich im Haus nebenan. Seine Nacht war kurz. Gegen 4.30 Uhr bemerkten er und seine Eltern den Qualm im Nachbarhaus. „Wir haben gleich gedacht, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Meine Mutter hat dann sofort die Feuerwehr gerufen“, sagt er. Die Kameraden seien schnell da gewesen. „Als sie ins Haus gegangen sind, sahen wir auch die Flammen“, erinnert sich der junge Mann.

Bestürzung im Dorf

Die Sorge um die Nachbarn sei sehr groß gewesen. Angst um das eigene Haus habe die Familie aber nicht gehabt. „Es schien wirklich so, als hätten die Feuerwehrleute den Brand im Griff“, erklärt der Nachbar, der den Tod der beiden Senioren noch gar nicht fassen kann. Der junge Mann bezeichnet das ältere Ehepaar als „Urgestein im Dorf“. Vor allem sein Vater hätte sich ab und an mit den beiden Rentnern unterhalten. Man habe eine gute Nachbarschaft gepflegt.

Der junge Mann ist nicht der einzige, der immer wieder zum Nachbarhaus hinüberschauen muss. Eine ältere Frau wohnt ein paar Straßen weiter. Sie ist extra bis zum anderen Ende des Dorfes gelaufen, weil sie sehen will, wie das Gebäude jetzt aussieht. Am frühen Morgen sei sie schon einmal da gewesen. Von dem Brand habe sie zunächst gar nichts mitbekommen. „Als ich die Sirene hörte, dachte ich erst an einen Unfall“, sagt sie. Schließlich sei es überall sehr glatt gewesen. Die schlimme Nachricht habe sich dann im Ort aber schnell herumgesprochen.

Die Frau kennt die beiden Senioren gut. Oft habe sie daran gedacht, ob es für das ältere Ehepaar nicht besser sei, in ein Seniorenheim zu ziehen. „Aber das war das Elternhaus der Frau. Das wollten sie natürlich nicht verlassen“, erklärt die Anwohnerin. Dann kehrt sie dem Wohnhaus den Rücken. „Was für ein trauriges Ende“, sagt sie im Vorbeigehen.

