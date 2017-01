Wohnhaus wird saniert An der Ecke Dresdner/Richard-Wagner-Straße in Freital-Potschappel entstehen bis Jahresende Wohnungen.

An dem Haus an der Ecke Dresdner/Richard-Wagner-Straße in Freital – hier eine Archivaufnahme – läuft die Sanierung. © Andreas Weihs

An der Ecke Dresdner Straße/Richard-Wagner-Straße in Freital-Potschappel werden derzeit gleich zwei einstmals verfallene Wohnhäuser auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten dazu haben im vergangenen Jahr begonnen. Wie der Eigentümer des Hauses an der Richard-Wagner-Straße 1 mitteilte, läuft derzeit eine Komplettsanierung des Gebäudes. Nach Abschluss der Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten ist eine Vermietung von drei Vier-Raum-und zwei Zwei-Raum-Wohnungen geplant. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen sein. Die Miete werde sich an dem ortsüblichen Mietspiegel orientieren. Bei dem Eigentümer handelt es sich um eine Freitaler Unternehmerin. Sie will ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen.

Der Eigentümer des Hauses an der Dresdner Straße ist der Sächsischen Zeitung nicht bekannt. Es ist offen, wann die Arbeiten dort beendet sein sollen. (SZ/win)

