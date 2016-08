Wohnhaus steht in Flammen Das Heim einer vierköpfigen Familie ist unbewohnbar. Das Löschen war wegen des Wassermangels schwierig.

Die obere Etage des Hauses an der Goethestraße wurde durch das Feuer komplett vernichtet. Am Mittwoch werden Experten der Kripo nach der Brandursache suchen. © André Braun Die obere Etage des Hauses an der Goethestraße wurde durch das Feuer komplett vernichtet. Am Mittwoch werden Experten der Kripo nach der Brandursache suchen.

Die Waldheimer Feuerwehr setzte ihren Hubsteiger ein. Aber mit der Wasserversorgung gab es Probleme.

Ein Trupp geht vom Garten des Hauses aus gegen das Feuer vor.

Die Waldheimer Feuerwehr setzte ihren Hubsteiger ein. Aber mit der Wasserversorgung gab es Probleme.

Ein Trupp geht vom Garten des Hauses aus gegen das Feuer vor.

Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Die schwarze Rauchsäule, die über Waldheim steht, ist weithin zu sehen. An der Goethestraße, einem beschaulichen Wohngebiet mit Eigenheimen im westlichen Teil der Stadt, steht ein Wohnhaus in Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwochmorgen mitteilte. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 000 Euro.

Die Waldheimer Feuerwehrleute haben sich für ihren Hubsteiger eine Lücke zwischen den Bäumen gesucht, die vor dem Haus stehen. Flammen züngeln zwischen verkohlten Dachsparren. Eine Jalousie der Fenster im Dachgeschoss fährt rasselnd herunter. Kurze Zeit später sieht man, wie sich das Plastik unter der Hitze verformt, die Flammen schließlich ein Loch hineinfressen.

Die obere Etage des Hauses ist komplett ausgebrannt. Die Männer mit schwerem Atemschutz auf dem Hubsteiger halten mit dem Strahlrohr in die Flammen, ein zweiter Trupp steht im Garten. Dann plätschert nur ein spärlicher Strahl von oben herunter. „Es ist kein Wasser da. Das Leitungsnetz hat keinen Druck“, sagt Wolfgang Störr, stellvertretender Kreisbrandmeister, der zum Einsatzort gekommen ist.

Mühsam müssen die Feuerwehrleute die Wasserversorgung mit Tankern aufrechterhalten. „Wir haben hier Probleme mit der Wasserversorgung. Deshalb ist auch die Feuerwehr Hartha gleich mit angefordert worden“, sagte Einsatzleiter Daniel Seifert. Die Feuerwehr Waldheim ist mit den Ortswehren Richzenhain und Reinsdorf ausgerückt. Später werden auch noch Geringswalde Wendishain und Kriebethal angefordert. Die Tanker schaffen Wasser heran und fahren auf der engen Straße abwechselnd zum Brandort. Insgesamt sind zehn Fahrzeuge und rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz, sagt Seifert.

Die Bewohner hatten das Haus unverletzt verlassen können, so Seifert. Das Ehepaar sei aber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Kinder seien bei Verwandten untergekommen. Das Ordnungsamt der Stadt kümmerte sich noch während des Brandes um die vorübergehende Unterbringung der Familie. „Sie kann in der Gästewohnung der WBV unterkommen“, sagte Fachbereichsleiter Michael Wittig.

Zu einer möglichen Brandursache hatte die Polizei am Dienstag noch keine Erkenntnisse. Am Mittwoch sollen Fachleute der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Insgesamt seien drei Personen mit Schock ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Ein Feuerwehrmann war vom Rettungsdienst wegen eines Schwächeanfalls behandelt worden.

