Wohnhaus in Zodel aufgebrochen Drei Fahrräder im Gesamtwert von rund 600 Euro gestohlen. Viel höher ist der hinterlassene Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Neißeaue. Unbekannte Kriminelle haben am 24. Dezember, zwischen zwei und 7.45 Uhr, an insgesamt vier Haustüren versucht, in ein Wohnhaus auf der Dorfstraße im Ortsteil Zodel einzubrechen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit. Erst ab der letzten Tür hatten die Täter erfolg und drangen in das Haus ein. Sie entwendeten aus dem Keller drei Fahrräder im Gesamtwert von rund 600 Euro. Wesentlich höher fiel der hinterlassene Sachschaden an den Haustüren in Höhe von rund 3 200 Euro aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

