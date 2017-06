Wohnhaus in Klipphausen abgebrannt Zwei Gebäude standen am späten Samstagabend in Groitzsch in der Gemeinde Klipphausen in Flammen. Das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar.

Kameraden der Feuerwehr wurden am Samstag gegen 22.10 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Groitzsch gerufen. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand ein Nebengebäude an der Grünen Gasse lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf das unbewohnte Wohnhaus ausgebreitet. Mit mehreren Strahlrohren bekämpften gleich acht Freiwillige Feuerwehren aus Tanneberg, Rothschönberg, Burkhardswalde, Nossen, Deutschenbora, Röhrsdorf, Klipphausen und Taubenheim die Flammen. Bevor die etwa 50 Kameraden ihre Arbeit beginnen konnten, mussten sie zunächst eine sichere Löschwasserversorgung aus der Triebisch aufbauen. Beide Gebäude wurden erheblich beschädigt. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (szo)

