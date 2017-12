Wohnhaus brennt in Petershain

Quitzdorf am See. Aus bislang noch unbekannter Ursache ist im Quitzdorfer Ortsteil Petershain am Weihnachtswochenende der Vorbau eines unbewohnten Hauses in Brand geraten. Die hinzu gerufenen Feuerwehren aus Sproitz, Kollm, Niesky und See konnten nach Informationen der Polizei verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand jedoch Schaden in Höhe von etwa 1 500 Euro. Ein Brandursachenermittler soll am Sonntag vor Ort zum Einsatz kommen.

