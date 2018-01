Wohnhaus brennt in Mulkwitz Aus unbekannter Ursache ist am Samstagmorgen ein Wohnhaus an der Neustädter Straße in Mulkwitz in Brand geraten. Ein Spendenaufruf ist über Facebook gestartet worden.

Das Wohnhaus in Mulkwitz ist nach dem Brand am Samstagmorgen nicht mehr bewohnbar. Die Mieter waren über das Wochenende verreist und kamen nicht zu Schaden. © Joachim Rehle

Mulkwitz. Die Feuerwehren aus dem Schleifer Kirchspiel sind am Samstagmorgen schnell bei einem brennenden Einfamilienhaus an der Neustädter Straße im Schleifer Ortsteil Mulkwitz gewesen. Über Facebook wurde bereits zu Spenden aufgerufen, weil die junge Mutter mit ihren Kindern nach dem Feuer vor dem Nichts steht. Wie die Polizei mitteilt, war das Haus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Hausbesitzer Richard R. möchte sich über das TAGEBLATT bei den Kameraden der Feuerwehr bedanken, die so schnell zur Stelle waren. Eine Frau mit ihren Kindern, die das Haus bewohnt, war über das Wochenende verreist. Personen sind bei dem Feuer deshalb nicht zu Schaden gekommen. Die freiwilligen Feuerwehren waren mit 14 Fahrzeugen und 61 Kameraden im Löscheinsatz. Am Gebäude entstand ein Totalschaden, da der Dachstuhl komplett ausbrannte. Das Gebäude ist nun unbewohnbar und einsturzgefährdet. Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Ein Brandursachenermittler kommt zum Einsatz. (szo)

