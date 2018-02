Wohnhaus an Badallee verkauft Bad Schandau hat unter sechs Bietern wählen können. Der neue Eigentümer muss viel in das Grundstück investieren.

Für 163 000 Euro ging das Grundstück an den neuen Eigentümer. Den Erlös investiert die Stadt in ihre Wohngrundstücke. © Quelle: Google Maps

Bad Schandau. Die Immobilie Badallee 4 hat einen neuen Besitzer. Der Stadtrat hat am Mittwoch beschlossen, das Grundstück mit sanierungsbedürftigem Wohnhaus an den Meistbietenden für 163 000 Euro zu verkaufen. Als Mindestgebot hatte die Stadt 50 000 Euro aufgerufen. Der Verkehrswert wurde im Jahr 2016 mit 141 000 Euro beziffert. Es gab sechs Bieter. Der Erlös des Verkaufs soll in die Sanierung und Instandsetzung anderer kommunaler Wohngrundstücke investiert werden, heißt es im Beschluss. „Wir haben dem Bieter zuvor alle Details des Gebäudebestands gezeigt“, erklärte Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). (SZ/gk)

