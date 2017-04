„Wohngemeinschaft verbinden viele mit dem Krieg“ Doris Walther wirbt für ein Leben in der Pflege-WG. Dabei sind ihr die Hemmschwellen künftiger Bewohner bewusst.

zurück Bild 1 von 3 weiter Zusammen ist man weniger allein. Das haben sich auch diese Senioren in Dresden gedacht, und sind zusammen in eine Wohngemeinschaft gezogen. Seit dem verbringen sie viel Zeit zusammen, zum Beispiel beim Kochen, Essen oder Karten spielen. Ein solches Miteinander wünscht sich auch Caritas-Mitarbeiterin Doris Walther in der Riesaer Bahnhofstraße 16. © Steffen Füssel Zusammen ist man weniger allein. Das haben sich auch diese Senioren in Dresden gedacht, und sind zusammen in eine Wohngemeinschaft gezogen. Seit dem verbringen sie viel Zeit zusammen, zum Beispiel beim Kochen, Essen oder Karten spielen. Ein solches Miteinander wünscht sich auch Caritas-Mitarbeiterin Doris Walther in der Riesaer Bahnhofstraße 16.

In einem ehemaligen Ladenlokal auf der Bahnhofstraße 16 entsteht derzeit die Pflege-WG der WGR.

Doris Walther ist Leiterin des Fachbereiches Leben und Wohnen im Alter beim katholischen Wohlfahrtsverband Caritas.

In Riesa können Oma und Opa es ihren Enkeln in der Großstadt jetzt gleichtun und in eine Wohngemeinschaft (WG) ziehen: Jeder Bewohner bekommt sein eigenes Zimmer – Küche, Bad und Wohnzimmer werden dagegen geteilt. Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) richtet in Zusammenarbeit mit der Caritas dafür gerade in 120 Quadratmeter großes Ladenlokal auf der Bahnhofstraße her (SZ berichtete). Zielgruppe sind Mieter, die gesundheitliche Einschränkungen haben, aber für die ein Heim eigentlich noch nicht das Richtige ist. Die SZ sprach drüber mit Caritas-Mitarbeiterin Doris Walther, die sich das „Wohn-Experiment“ ausgedacht hat.

Frau Walther, haben Sie selbst schon mal in einer WG gelebt? Wie waren Ihre Erfahrungen?

Ja, ich habe für eine kurze Zeit selbst Mal in einer WG gelebt. Gemeinsam Kochen, gemeinsam Essen – das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das für mich ein Modell im Alter wäre.

Die Gemeinschaft ist das eine. Das andere sind Debatten darüber, wer die Milch schon wieder weggetrunken oder den Putzplan missachtet hat.

Deswegen haben wir eine Bezugsperson für die Wohngemeinschaft vorgesehen, eine Art Mediator. Diese Person wäre etwa fünf Stunden in der Woche vor Ort, um bei genau solchen Konflikten zu vermitteln.

Was teilen die Bewohner denn alles miteinander?

Die Gemeinschaftsräume, also Wohnzimmer, Küche und Badezimmer. Alles andere ist optional. Es ist denkbar, dass jeder sein Fach im Kühlschrank hat oder Lebensmittel geteilt werden – bestimmte oder auch alle. Für Verbrauchsgüter wie Klopapier ist es sicher sinnvoll, eine Haushaltskasse einzurichten. Aber das obliegt der Gemeinschaft. Sie muss sich ihre Hausordnung selbst geben. Auch dabei kann ein Mediator helfen.

Für 410 Euro Warmmiete kann man in Riesa auch allein wohnen. Warum sollte man angesichts dessen mit wildfremden Menschen zusammenziehen?

Diese Frage kommt bei Informationsveranstaltungen immer wieder. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das nur fragt, so lang man selbst nicht auf Hilfe angewiesen ist. Aus anderen Projekten dieser Art wissen wir, dass nur zehn Prozent der Bewohner aus eigener Motivation einziehen. Meist sind es die Angehörigen, die eine pflegebedürftige Person überreden, diesen Schritt zu gehen. Und zwar, an einem Punkt, an dem sie selbst nicht mehr leisten können, als sie ohnehin es schon tun. Das ist bei einem Aufenthalt im Heim aber genau das Gleiche: Die wenigsten Pflegedürftigen treffen diese Entscheidung allein.

Woher kommt die Skepsis gegenüber dem WG-Leben?

Ich denke, ältere Menschen verbinden gemeinschaftliches Leben immer noch mit einer Notsituation, wie sie im oder nach dem Zweiten Weltkrieg geherrscht hat.

In WGs mit jungen Erwachsenen suchen sich die Bewohner ihre Mitbewohner bei Castings meist selbst aus, damit die Gemeinschaft funktioniert. Mit 70 Plus, wenn man noch viel mehr Ecken und Kanten hat als mit Anfang 20, ist das sicher noch wichtiger, damit die Chemie am Ende stimmt. Oder?

Grundsätzlich sollten die Bewohner bei all diesen Fragen volles Mitspracherecht haben. Aber wie zum Beispiel die Mitbewohnersuche am Ende funktioniert, ist noch nicht entschieden. Ich denke, dass sich das mit der Zeit einspielen wird.

Gibt es schon Anfragen?

Das Konzept für die Pflege-WG in Riesa steht seit Herbst 2014. Seit dem hatten wir immer wieder konkrete Anfragen. Aber leider hat die Umsetzung nicht so schnell funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil die Wohnung nicht fertig wurde. Das ist jetzt der Fall. Aber inzwischen haben sich diese Leute nach anderen Lösungen umgeschaut. Wir sind also noch auf der Suche nach Bewohnern.

Die WGR will ja bereits im Mai starten. Ist das realistisch?

Weil es bislang keine konkreten Zusagen gibt, ist das denke ich nicht realistisch.

Ist die Pflegebedürftigkeit eigentlich eine Zugangsvoraussetzung, um einziehen zu dürfen?

Ja, weil die Pflegeversicherung sonst nicht für bestimmte Kosten aufkommt. Für den Mediator zum Beispiel. Wer noch keinen Pflegegrad hat, dem können wir von der Caritas bei der Beantragung helfen.

Wer Interesse an der Pflege-WG hat, kann sich bei der Caritas (Telefon 03525 503620) oder bei der WGR melden (Yvonne Ledwa: Telefon 03525 746677)

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

zur Startseite