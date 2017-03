Wohngeldstelle bleibt weiter zu

Radebeul. Die Wohngeldstelle im Sozialamt, Hauptstraße 4, in Radebeul muss leider vorerst bis zum 10. März wegen Krankheit geschlossen bleiben, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit. Eine Vertretung gibt es nur am Dienstag, dem 7. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

Formulare für Wohngeld- und Lastenzuschuss liegen im Wartebereich des Erdgeschosses aus. Anträge können in den Briefkasten am Historischen Rathaus, Pestalozzistraße 6, eingeworfen werden.

Die Ausstellung oder Verlängerung des Familienpasses ist in dringenden Fällen möglich, im Erdgeschoss, Zimmer 0.09. Den Radebeul-Pass gibt es nur am 9. März bis 17 Uhr im 1. OG, Zimmer 1.05.

Eine telefonische Beratung erfolgt durch Simone Biele in der Wohngeldstelle Coswig unter 03523 66432. (SZ)

