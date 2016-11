Wohngeldbehörde in Döbeln schließt Die Kreisverwaltung begründet das mit „geringer Inanspruchnahme“

Die Servicestellen der Abteilung Soziales des Landratsamtes Mittelsachsen haben ab Dezember veränderte Öffnungszeiten. Sprechzeiten der Betreuungsbehörde in Döbeln an der Bahnhofstraße 22 werden dann nach Bedarf angeboten. Einen individuellen Beratungstermin vermittelt Christin Miersch unter Tel. 03731 799 6412.

Die bisherige Sprechzeit in der Wohngeldbehörde in Döbeln entfällt ab Dezember komplett. „Grund ist die geringe Inanspruchnahme“, erklärte Kreissprecher André Kaiser. In dringenden, begründeten Ausnahmefällen könnten Termine für eine Beratung in den Servicestellen Döbeln und Freiberg unter Tel. 03731 799 6445 zu den regulären Sprechzeiten des Landratsamtes vereinbart werden. In Freiberg wird das bisherige Beratungsangebot auf jeden letzten Dienstag im Monat reduziert. Erstmals sind die Mitarbeiter am 27. Dezember von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr vor Ort. (sol)

