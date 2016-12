Wohngebiets-Idee vorerst vom Tisch In Großerkmannsdorf sollten Eigenheime entstehen. Nun muss nach einem anderen Standort gesucht werden.

Im kommenden Sommer, so die optimistische Sicht vor gut einem halben Jahr, sollten hier am Sommerweg in Großerkmannsdorf die Arbeiten für ein neues, kleines Wohngebiet starten. Doch jetzt legte der Stadtrat die Idee schweren Herzens zu den Akten. © Thorsten Eckert

Auch, wenn es nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein gewesen wäre – die Großerkmannsdorfer hätten ihn gern tropfen sehen. Im Radeberger Ortsteil sollte am Sommerweg ein kleines, gut 0,6 Hektar großes Wohngebiet entstehen. Denn der Ortsteil ist gefragt, aber es fehlt an Bauland. Und so hatte sich nicht nur Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Harry Hauck (Freie Wähler) über das Projekt gefreut – denn Hauck baggert ja im übertragenen Sinne seit Jahren daran, endlich ein weiteres Wohngebiet für den Ortsteil zu bekommen. „Regelmäßig gibt es bei uns im Ortsamt Anfragen, ob man bei uns bauen könne“, machte Harry Hauck Ende Juni auch noch einmal deutlich, als das Bauprojekt vom Sommerweg in den Radeberger Stadtrat gekommen war. Das Großerkmannsdorfer Wohngebiet an der Heide ist bekanntlich längst ausgebucht, jetzt ist „nur“ noch Lückenbebauung im Ortsteil möglich. „Aber auch da haben wir ja schon fast alles genutzt, was geht“, beklagte der Ortsvorsteher regelmäßig, dass bisher weder in der Stadtverwaltung in Radeberg noch im Landratsamt die Begeisterung groß ist, wenn er dort seinen Wunsch nach einem neuen Wohngebiet anbringt.

Doch in seiner Juni-Sitzung, kurz vor der politischen Sommerpause, hatte der Radeberger Stadtrat dann die Ampel auf Grün geschaltet, und sagte Ja zu den Plänen, für die Fläche am Sommerweg einen sogenannten Bebauungsplan für das Areal entwickeln zu wollen. Einen Plan also, der die Bebauung konkret regelt. Bauen wollte hier die Firma Schmidt-Ziegelhaus. Die sitzt zwar in Dresden, ist aber in Großerkmannsdorf keine Unbekannte. Immerhin gehört sie zur in Großerkmannsdorf ansässigen Schmidt-Gruppe, die ja hier vor allem durch die Firma Schmidt-Erdbau von Roland Schmidt bekannt ist. Auch Kiesgruben gehören zum Unternehmen dazu.

Zwischen sechs und sieben Häuser sollten hier wachsen, verriet Roland Schmidt. Und optimistisch geplant, könnte der Bau im Sommer nächsten Jahres starten, so hatte er dann gut gelaunt erklärt.

Doch nun musste das Projekt sozusagen zu den Akten gelegt werden. „Die Firma Vowisol, die gleich neben der vorgesehenen Fläche ihr Domizil hat, sah Schwierigkeiten durch die Ansiedlung von Wohnbebauung auf sie zukommen“, beschrieb Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) nun kurz vor Weihnachten in der jüngsten Stadtratssitzung. In den vergangenen Monaten hatten Firma, Ortschaft, Rathaus und das Bauunternehmen in vielen Gesprächen nach einer Lösung gesucht. „Nie im Streit“, unterstreicht Lemm ausdrücklich. Es geht vor allem um eine mögliche Lärmbelästigung, für die künftigen Bewohner der Einfamilienhäuser. Denn die Firma Vorwisol baut bekanntlich Wintergärten, wofür Metall bearbeitet werden muss. Rückt nun also Wohnbebauung näher an die Produktion heran, könnte das unter Umständen zu Problemen führen, fürchtete das Unternehmen. Eine Befürchtung, die offenbar nicht wirklich von der Hand zu weisen und auch nicht auszuräumen gewesen ist. Schweren Herzens rückte die Firma Schmidt-Ziegelhaus letztlich von ihrem Projekt ab. Weil auch eine andere Anordnung der geplanten Wohnhäuser – wie sie Roland Schmidt Ende November in nicht öffentlicher Sitzung im Ortschaftsrat vorgestellt hatte – wohl keine wirkliche Lösung gebracht hätte, wie es heißt. Kurzfristig sei es zudem nicht möglich, den Produktionsstandort von Vowisol so umzugestalten, dass es zu keinen Konflikten kommen würde. Der Stadtrat stimmte nun also durchaus schweren Herzens zu, den auf den Weg gebrachten Bebauungsplan nun nicht weiter voranzutreiben.

„Schade, wir hätten das kleine Wohngebiet gern realisiert“, findet auch der OB. Aber letztlich wäre das Risiko von möglichen Streitereien zu groß gewesen, war man sich einig. Die Suche nach einer neuen Möglichkeit für ein weiteres Wohngebiet im Ortsteil Großerkmannsdorf geht nun also sozusagen in eine neue Runde. Denn die Nachfrage ist nach wie vor groß.

