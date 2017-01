Wohngebiet länger dunkel Die Straßenbeleuchtung ist in großen Teilen der Wohngegend noch nicht fertiggestellt.

Der neue Eigenheimstandort am Augustusberg wächst weiter. Jüngst wurde eine neue Stichstraße in dem Gebiet gewidmet. Das knapp 200 Meter lange Teilstück wird Alfred-Berger-Straße heißen. Noch nicht fertiggestellt ist allerdings die Straßenbeleuchtung in großen Teilen der Wohngegend.

Dass der Planungstermin – Anfang Dezember 2016 – nicht eingehalten wurde, liege aber nicht an der Stadt, sagt Baudezernentin Carola Bieber. Die Umbindung der Straßenbeleuchtung über einen neuen Verteilerkasten sei nämlich terminlich von der Antragsbewilligung der Enso Netz abhängig. Hier gebe es aber seit Längerem Verzögerungen. (SZ/mhe)

