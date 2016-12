Wohngebiet ist beschlossene Sache Nach mehreren Anläufen stimmt der Gemeinderat planerischen Details im Baugebiet zu. Doch einige Ärgernisse bleiben.

Rund um das Baugebiet im Priestewitzer Ortsteil Strießen gab es in den vergangenen Monaten einige offene Fragen. © Anne Hübschmann

Es hatte sich doch alles so gut angehört: Genau im Dezember vergangenen Jahres ist es gewesen, da verkündete die Priestewitzer Bürgermeisterin Susann Frentzen (parteilos) erstmals konkrete Details zur Bebauung des Wohngebietes in Strießen. Durch den Gemeinderat 2015 zielstrebig auf den Weg gebracht, warten auf Bauwillige hinter einer bereits vorhandenen Reihenhaussiedlung immerhin 15 großzügig geschnittene Grundstücke. Zwischen 900 und 1 000 Quadratmetern groß, könnten sie voll erschlossen zum Preis von 59 Euro pro Quadratmeter erworben werden, hieß es damals.

Nun, zwölf Monate später, ist das immer noch der Fall. Allerdings verlangt Makler Jörg Heller inzwischen sechs Euro mehr, ein vieldiskutierter Spielplatz im Areal ist inzwischen ebenso vom Tisch wie die uneingeschränkte Zustimmung zum Bau. Hatte die Befestigung der Birnenallee in der Vergangenheit für Verdruss gesorgt, entbrannten in der Novemberberatung des Gemeinderates Debatten um die Entwässerung des Niederschlagswassers.

Runde zwei zum betreffenden Thema erfolgte nun in der jüngsten Sitzung am Mittwochabend. Nach einem klärenden Gespräch zwischen der Gemeinde und dem Erschließungsträger sei nun klar gestellt, dass der städtebauliche Vertrag das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes betreffe. Die Erschließungsanlagen für die Beseitigung von Regenwasser umfasse darüber hinaus auch die Anlagen außerhalb des Vertragsgebietes.

Das bedeutet praktisch: Die Erschließung des bisher noch strittigen Teilstücks „Birnenallee/Lindenstraße“ sowie die Errichtung der Anlagen für das Niederschlagswasser bis zum Einleitpunkt in den Grenzgraben müssen durch die „bas humus aktiv“ durchgeführt werden. In der Beschlussvorlage heißt es dazu: „Aufgrund einiger im Vorfeld aufgetretenen Missverständnisse zwischen Erschließungsträger und Gemeinde ist der Erschließungsträger von einem falschen Umfang des Vertragsgebietes ausgegangen. Und hat die Kosten des grundhaften Ausbaus des Teilstücks Birnenallee/Lindenstraße sowie die Kosten der Abwasseranlagen bis Einleitung Grenzgraben nicht in vollem Umfang kalkuliert.“

Dennoch wolle die Gemeinde der „bas humus aktiv“ um Unternehmer Wolfgang Bothur entgegenkommen. „Schließlich möchten wir, dass das Baugebiet vorangebracht wird und wir uns nicht vor Gericht treffen“, so Gemeinderat Manfred Apitz. Während der Erschließungsträger den Ausbau des Teilstücks sowie die Errichtung der notwendigen Abwasseranlagen bis Anschluss Grenzgraben zusichert, verzichte die Gemeinde Priestewitz auf die Erschließung von 80 Metern im südöstlichen Bereich der „Birnenallee/Lindenstraße“.

Soweit so gut. Oder doch nicht? Makler Jörg Heller zeigte sich im SZ-Gespräch am Donnerstag zufrieden darüber, dass die Räte zugunsten eines schnellen Baubeginns entschieden haben. Allerdings möchte er die „bas humus aktiv“ nicht gern in der schwarzen Ecke stehenlassen. Denn es sei keinesfalls so, dass man die Kosten falsch kalkuliert habe. „Der städtebauliche Vertrag ist vor gut anderthalb Jahren geprüft worden. Und zwar auf Grundlage der von der Gemeinde Priestewitz zur Verfügung gestellten Unterlagen“, sagt Jörg Heller. Demnach sei von Kanälen mit einem größerem Durchmesser ausgegangen worden, als letztlich vorgefunden. Auch habe sich erst im Nachhinein herausgestellt, dass nicht einmal eine Einleitgenehmigung vorhanden sei. Und zu guter Letzt habe eine Prüfung ergeben, dass das Oberflächenwasser an der Teerstraße nicht etwa in einen Kanal abfließe, sondern mitten in eines der Baugrundstück hinein.

Hinzu kämen, so Jörg Heller, ganz massive Versäumnisse des Rechtsanwaltes bei der Ausarbeitung des städtebaulichen Vertrages. Der Regress des Juristen durch die „bas humus aktiv“ wegen der Mehrkosten behalte man sich deshalb im kommenden Jahr noch vor. „Es gab eine Menge Widrigkeiten, mit denen wir so nicht gerechnet haben. Aber mittlerweile gibt es drei verkaufte Grundstücke und zwei Interessenten. Da sollten wir alle an einem Strang ziehen und das Projekt nicht gefährden!“

