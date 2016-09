Wohngebiet bekommt neuen Gehweg Die Gemeinde investiert Geld in die Umgebung der Wohnblöcke am Brackenweg.

© Rene Plaul

Die Gemeinde will einen weiteren Teil des Gehweg- und Fahrbahnnetzes im Schwepnitzer Wohngebiet am Brackenweg erneuern lassen. Betroffen sind laut Gemeindeverwaltung die Abschnitte zwischen den Hausnummern 31 und 37 sowie 23 und 29. „Die ersten Dreigeschosser in dem Wohngebiet wurden 1977 gebaut, die Fünfgeschosser sind nun schon 35 Jahre alt“, sagt Bürgermeisterin Elke Röthig. Die Erneuerung der Wege sei daher dringend erforderlich. Die Gemeindeverwaltung hat Erfahrung mit der Planung dieser Aufgabe. Sie hat die Gehwege und Fahrbahnen Stück für Stück erneuern lassen. Jedes Jahr wurden weitere Wege gebaut. Im vergangenen Jahr war zum Beispiel das Teilstück zwischen den Blocknummern 7 bis 21 dran.

Die Gemeinde investiert in die Baumaßnahmen 46 000 Euro. Die Arbeiten können allerdings erst im ersten Halbjahr 2017 ausgeführt werden, weil die beauftragte Fachfirma vorher keine Zeit dafür hat. (SZ/pre)

