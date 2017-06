Gut zu wissen Wohnen und Pflege unter einem Dach Die Bergstadt bekommt ein Seniorenzentrum. Das Konzept ist bislang einzigartig im Osterzgebirge.

So soll das Advita-Haus in Altenberg aussehen. © Visualisierung: Advita Pflegedienst GmbH

Altenberg. Der Bagger steht. Das Baufeld zwischen Edeka-Einkaufsmarkt und Altenberger Bahnhof ist ausgehoben. Und am Mittwoch ist es so weit: Für das Seniorenzentrum wird der Grundstein gelegt mit vielen Gästen – der Geschäftsführung des Investors und künftigen Betreibers, der Advita Pflegedienst GmbH mit Sitz in Berlin, den Architekten, der Baufirma und mit Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Sicher wird auch der eine oder andere Osterzgebirgler an dem 7. Juni, 11 Uhr, zum kleinen offiziellen Festakt mal vorbeischauen. Denn das wird ein historischer Tag für Altenberg, auf den viele Menschen, vor allem ältere, lange gewartet haben.

Altenberg hat so viel an Infrastruktur wie keine andere Stadt oder Gemeinde in der Region, ist Kur- und Sportstadt. Aber ein Haus, in dem speziell ältere und kranke Menschen umsorgt werden, gibt es bislang in der Kernstadt nicht. Die Stadt mühte sich über Jahre, dass ein Seniorenheim in Altenberg gebaut wird. Doch bei der Vergabe von Fördermitteln gab es andere Prioritäten, ging es zunächst erst einmal um die Sanierung bestehender Einrichtungen beziehungsweise Ersatzneubauten. Die Wünsche von Altenberg fanden keine Berücksichtigung. Dann waren die Fördertöpfe leer, und die Stadt versuchte, das Interesse bei privaten Investoren zu wecken. Es gab verschiedenste Ansätze, mit der Volkssolidarität Dresden sogar schon einmal einen Bauherren für ein Pflegeheim und Betreutes Wohnen. Doch der Grundstücksverkauf musste wieder abgewickelt werden, weil sich die Pläne finanziell nicht realisieren ließen. Wieder vergingen Jahre, inzwischen änderten sich auch die Anforderungen an Wohnen und Betreuung im Alter. Bis schließlich im Sommer 2015 erneut die Advita Pflegedienst GmbH Interesse signalisierte und tatsächlich loslegen konnte. Zuerst wurden die Planungen, die schon unter anderen Vorzeichen vorangetrieben worden waren, verfeinert und den Wünschen der älteren Menschen und der Stadt Altenberg entsprechend angepasst. Dann mussten die Genehmigungen für das Bauvorhaben eingeholt und die Leistungen ausgeschrieben werden. Eigentlich sollte die Grundsteinlegung schon vergangenen Herbst erfolgen. Doch das wäre nur ein symbolischer Akt geworden, weil die Vorbereitungen doch noch nicht so weit waren und der Winter vor der Tür stand.

Vor Ostern konnten dann endlich die Bauarbeiten beginnen. Nun ist Grundsteinlegung. In zentraler Lage entsteht das Advita-Haus Geisingbergblick. Gebaut wird ein modernes, barrierefreies Senioren-Wohnen, das sich deutlich von einem klassischen Pflegeheim unterscheide, kündigen die Investoren an. Die Philosophie von Advita ist, älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben ohne Heimordnung zu ermöglichen, auch wenn Pflege nötig wird. Dafür wurde ein Konzept entwickelt, das Betreutes Wohnen, Pflege-Wohngemeinschaften sowie Tagespflege unter einem Dach vereint. Die Eröffnung der Einrichtung ist für Sommer nächsten Jahres geplant.

zur Startseite