Wohnen und einkaufen

zurück Bild 1 von 3 weiter Ansicht von der Meißner Straße: Im Erdgeschoss ziehen Geschäfte ein. Darüber betreibt die Volkssolidarität Wohnungen und ein Pflegeheim. Ins Eckhaus zur Freiligrathstraße kommen Mietwohnungen. © Visualisierung: Schubert Horst Architekten Ansicht von der Meißner Straße: Im Erdgeschoss ziehen Geschäfte ein. Darüber betreibt die Volkssolidarität Wohnungen und ein Pflegeheim. Ins Eckhaus zur Freiligrathstraße kommen Mietwohnungen.

Dahinter entsteht eine Wohnanlage, durch die ein öffentlicher Fußweg führt.

An das alte Glasinvesthaus (rechts) erinnert schon jetzt nichts mehr.

Es ist nichts mehr übrig vom roten DDR-Bürohaus an der Meißner Straße. Noch im alten Jahr wurde das Glasinvesthaus abgerissen. Auf der rund 15 000 Quadratmeter großen Fläche sollen Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Jetzt zeigen neue Visualisierungen, wie das zukünftige Areal aussehen wird.

Geplant ist ein Vorplatz an der Meißner Straße, sagt Peter Heil von der Sächsischen Wohnimmobilien GmbH (SWG). Sie gehört neben der Hentschke Bau GmbH Bautzen und der Wohnungsbaugesellschaft Lößnitz zu den Investoren. Dort sollen Bänke und im Sommer die Stühle eines Bäckercafés stehen. Außerdem werden kleine Grünanlagen gebaut. „Der Platz wird sonnig sein und soll zum Verweilen einladen“, sagt Heil. Der Bäcker zieht ins Erdgeschoss des mittleren Gebäudekomplexes ein.

Eigentlich wollte dort auch die Supermarktkette Konsum eine Filiale eröffnen. Doch diese Pläne mussten begraben werden. Denn die Warenanlieferung wäre zum Problem geworden. Für Lastwagen gibt es hinter dem Haus keinen Platz zum Halten. Vorne würden sie beim Ausladen den Verkehr und die Straßenbahnen auf der Meißner Straße behindern. Deshalb sollen anstelle des Supermarktes nun vier kleine Ladeneinheiten entstehen. Zwei seien noch frei, sagt Volker Böhme, Projektleiter bei Hentschke Bau. Interesse hat zum Beispiel ein Radebeuler Zahnarzt angemeldet, der mit seiner Praxis umziehen will.

Im Haus daneben kommt ins Erdgeschoss die Drogeriekette dm. Dass auf der anderen Straßenseite schon eine Rossmann eine Filiale hat, sieht SWG-Geschäftsführer Heil nicht als Problem. Für das Gelände schräg gegenüber gebe es bereits Pläne eines anderen Investors, der eine neue Bebauung plane, sagt Heil.

Künftig sollen Passanten direkt von der Hauptstraße zu den Geschäften auf dem ehemaligen Glasinvestgelände kommen. Dafür wird die Fußgängerampel auf Höhe der Einkaufsstraße umgesetzt. Vor der Drogerie werden zehn Kurzzeitparkplätze gebaut. Außerdem kann man sein Auto zukünftig in eine öffentliche Tiefgarage unter den Gebäuden abstellen.

Dort sollen auch die Bewohner parken. An der Ecke Meißner Straße/Freiligrathstraße baut die Wohnungsbaugesellschaft ein Haus mit 33 Wohnungen. Obwohl die Vermietung noch nicht begonnen hat, gebe es schon über 150 Anmeldungen. Außerdem hat die Hentschke Bau GmbH Pachtverträge mit der Volkssolidarität über 27 Wohnungen, eine Begegnungsstätte und ein Seniorenwohnheim mit 88 Plätze abgeschlossen. Die Sächsische Wohnungsbaugesellschaft hat ebenfalls 26 Wohnungen an die Volkssolidarität langfristig vermietet. Der Wohlfahrtsverband bezieht zwei Häuser an der Meißner Straße, in denen im Erdgeschoss die Geschäfte sind, und zwei dahinter liegende Gebäude.

Insgesamt werden in dem parkähnlichen Gelände hinter der Häuserfront zur Meißner Straße sechs Gebäude gebaut. In den hinteren vier entstehen 40 Eigentumswohnungen. Dafür haben sich schon 20 Interessenten registrieren lassen, sagt Peter Heil. „Fast alle sind Radebeuler“, so der SWG-Geschäftsführer. Die Leute suchten sich ein zentrumsnahes Domizil fürs Alter. Die Wohnungen werden komplett barrierefrei und in jedem Haus soll es einen Aufzug geben. Im November 2018 sollen die ersten Bewohner einziehen.

Durch die Wohnanlage wird ein öffentlicher Fußweg führen. Er zieht sich quer über die Fläche von der Meißner bis zur Freiligrathstraße und darf von allen genutzt werden. Nur nicht von Autofahrern. Der Weg würde zwar so angelegt, dass die Feuerwehr hineinfahren kann, sagt Heil. Ansonsten sei das Wohngebiet aber eine autofreie Zone. Nach Vorstellung der drei Investoren können im Mai die Bagger anrollen. Der Stadtrat muss aber noch über den Auslegungsbeschluss abstimmen.

