Wohnen über der Kirche

Wohnen unter dem Kreuz: Von seiner Wohnung bis in die Kirche sind es für den katholischen Pfarrer Ulrich Dombrowsky nur einige Treppenstufen. Allerdings ist er sehr viel in den umliegenden Gemeinden unterwegs.

Die Einrichtung der Sankt-Barbara-Kirche stammt aus den 1970er Jahren.

Einst Offizierskasino, heute Kirche. Der Pfarrer wohnt im ersten Stock.

Mittlerweile ist Ulrich Dombrowsky in Riesa angekommen. Seit dem 1. November 2015 ist er zuständig für die katholische Gemeinde der Stadt, die rund 1 300 Mitglieder umfasst. „Es braucht mindestens ein Jahr, bis man eine neue Gemeinde kennengelernt hat“, erzählt der Pfarrer. „Allmählich bekomme ich ein Gefühl für die Leute hier und die Region.“ Zuvor betreute Dombrowsky elf Jahre lang die Gemeinde in Leipzig-Reudnitz.

Auch wenn nur etwa 100 Kilometer zwischen seiner alten und seiner neuen Wirkungsstätte liegen, ist der Unterschied erheblich. So nahm in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Gemeindemitglieder in Leipzig zu, während sie in Riesa konstant zurückging. Zudem sind die Gläubigen hier oft schon älter. Damit sind die Herausforderungen auch andere.

Generell sind Arbeit und Leben im Pfarrberuf eng miteinander verbunden. Gewohnt wird meist im Pfarrhaus. Das ist auch bei Ulrich Dombrowsky so. Wobei sich in Riesa Kirche und Pfarrhaus im selben Haus befinden. Auf den ersten Blick wirkt das imposante Gebäude jedoch nicht wie eine Kirche. Das rührt daher, dass die Sankt-Barbara-Kirche als Offizierskasino erbaut wurde. Am 15. März 1920, anderthalb Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, wurde das Gebäude zur Kirche geweiht.

„Eigentlich sollte das Kasino nur das Pfarrhaus beherbergen und die Kirche gegenüber errichtet werden“, sagt Pfarrer Dombrowsky. „Dazu kam es jedoch nie.“ In Riesa sind seit der Reformation Katholiken eine kleine Minderheit: 1875 waren es gerade mal knapp 200 Gläubige in Riesa und Gröba, 25 Jahre später immerhin 1 310. – Ulrich Dombrowskys großzügige Wohnung, in der er auch seine Büroarbeit erledigt, befindet sich direkt über dem modern wirkenden Kirchenraum.

Im Eingangsbereich steht ein großer Tisch, dahinter eine dunkle, historische Holzvitrine. Ein großes Holzkreuz mit einer Jesusfigur dominiert den Raum. An der gegenüberliegenden Wand steht ein großer, heller Bücherschrank. Das Inventar der Wohnung ist eine Mischung aus eigenen Möbeln und solchen, die schon immer hier standen. Insgesamt macht die Wohnung ebenso wie die dazu gehörende riesige Dachterrasse eher einen funktionalen Eindruck.

Ohnehin hält sich der Pfarrer dort nicht allzu oft auf. Schließlich betreut die Pfarrei Riesa auch die umliegenden Gemeinden. Darüber hinaus ist Dombrowsky auch für die Pfarrei Sankt Hubertus zuständig, die Oschatz, Mügeln und Wermsdorf umfasst. Deshalb ist der 55-Jährige ständig auf Achse. Auf etwa 70 Arbeitsstunden die Woche kommt er dabei. Hauptarbeitszeit ist bei ihm natürlich das Wochenende. Dann hält Dombrowsky bis zu vier Gottesdienste an verschiedenen Orten ab. Die Predigt passt er jedes Mal an.

Entspannung findet der Kirchenmann, wenn er seine Eltern in Weinböhla besucht – und dort den Garten beackert.

