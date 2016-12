Wohnen statt Wirtschaft Auf einer Fläche an der B 170 in Bannewitz soll nun kein Gewerbe mehr entstehen. Das stößt auf Kritik.

Es wird gebaggert auf dem riesigen Baufeld an der B 170 in Bannewitz. Auch kurz vor Heiligabend stehen die Baufahrzeuge noch nicht still. Hier, im Eckfeld von Bundesstraße und Boderitzer Straße, sollen schon im nächsten Jahr die ersten Familien ein neues Zuhause finden. Mehr als 60 Wohnhäuser waren bisher geplant – und nun wohl noch mehr. Die Mitglieder des Bannewitzer Gemeinderates haben sich auf ihrer Sitzung am Dienstagabend dafür ausgesprochen, das Areal unmittelbar im Kreuzungsbereich beider Straßen ebenfalls als Wohngebiet auszuweisen. Ursprünglich war geplant, diese Stelle auch für Gewerbe beziehungsweise Büroräume freizuhalten. Ein Plan, der offenbar nicht aufging. Lediglich ein Zahnarzt und ein Eiscafé – so der aktuelle Stand – sollen hier hinziehen. Ausgenommen die neue Kindertagesstätte, die derzeit auf einer Fläche weiter ortseinwärts errichtet wird. Der Bedarf für weiteres Gewerbe aber habe sich nicht gezeigt, wie Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) erklärte. Der Bedarf für Wohnen hingegen schon.

Aus diesem Grund soll der fertige neue Lärmschutzwall von 6,50 Meter Höhe entlang der Bundesstraße im Eckfeld zur Boderitzer Straße durch eine 4,50 Meter hohe Lärmschutzwand fortgeführt werden. Dies sei im Fall von Gewerbe nicht nötig gewesen, allerdings Voraussetzung dafür, dass hier weitere Wohnhäuser entstehen können. Ein Gutachten dazu habe es im Oktober gegeben, so Fröse. Der Beschluss der Gemeinderäte ist aber nur vorläufig. Im Januar wird die geänderte Flächennutzung erst einmal vom Pirnaer Landratsamt geprüft, bevor die neuen Pläne vom Investor umgesetzt werden können. Bis zum Frühjahr will die Firma Karl Riemer Straßenbau mit den Erschließungsarbeiten auf dem 60 000 Quadratmeter großen Baufeld fertig sein. Neben allen notwendigen Medienanschlüssen für die Grundstücke entstehen Straßen und Fußwege sowie Straßenlampen. Wiesen werden angelegt und ein Spielplatz gebaut.

Sobald das Areal im Wesentlichen erschlossen ist, können die ersten Häuser errichtet werden. In der zweiten Hälfte nächsten Jahres könnten dann die ersten Familien einziehen. Alle Einzelgrundstücke seien schon seit Sommer vergeben, wie Steffen Hallmann, Geschäftsführer der Dresdner Cortez Projektentwicklungsgesellschaft, erklärte. Bei Mehrfamilienhäusern und Doppelhaushälften gibt es dagegen noch freie Kapazitäten – mit der neuen Fläche im Straßenbereich noch mehr.

Ein Umstand, der auch auf Kritik stößt. Walter Kaiser (Bürgergemeinschaft), der auch als erster stellvertretender Bürgermeister im Bannewitzer Gemeinderat sitzt, hätte gern an besagter Stelle Gewerbe gesehen. Deshalb enthielte er sich am Dienstag seiner Stimme, hier Wohnen zu etablieren. „Wirtschaftlich gesehen ist eine Gemeinde gut beraten, wenn sie Gewerbe hat“, sagte er, wenn auch nur ruhiges Gewerbe. Die Pläne, auf dem Areal in Boderitz Gewerbe anzusiedeln, hatte die Gemeinde schon im großen Stil. Eigentlich sollte der Verpackungsspezialist Theegarten-Pactec hier seinen Neubau errichten. Daraus wurde nichts. Die Firma investierte stattdessen in den Dresdner Standort – zur Erleichterung der Bannewitzer, die im nahen Umfeld wohnen. Sie wünschten sich als Nachbarn lieber Familien auf der Fläche. Ein Wunsch, der nun erfüllt wird.

