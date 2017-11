Wohnen mit Aussicht An der Weßnitzer Straße werden Dreigeschosser gebaut – auf einem ungenutzten Parkplatz.

Thomas Schippmann, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, zeigt im Stadtbild, wo die neuen Häuser stehen sollen. © Kristin Richter

Großenhain. Die Genossenschafter zeigen wie´s gehen kann. Nach dem Umbau des früheren Lehrerwohnheims am Boberberg 26 will Thomas Schippmann jetzt noch eins drauf setzen. Im nächsten Jahr plant die Genossenschaft in aller Ruhe Entwürfe für ein schickes, kleines Wohngebiet an der Weßnitzer Straße, im Volksmund immer noch eher als Golan bekannt, als die Plattenbauten schnell ihre Namen weghatten.

Doch ein Wohngebiet kann seinen Ruf ändern. Abriss, Umbau, die Nähe zum Kupferbergwald haben das Quartier aufgewertet. Auch die sanierten Alt-Blöcke der Wohngesellschaft direkt an der Ausfallstraße machen die Gegend wertiger. Jetzt wird die Genossenschaft einen Teil dazu beisteuern. Bebaut wird die Fläche des ungenutzten Parkplatzes, insgesamt 4 646 Quadratmeter. Doch der Grüngürtel soll bleiben, darauf legt Schippmann Wert.

Immerhin will man in guter Nachbarschaft zu den Kleingärtnern ringsum leben – auch damit hat die Genossenschaft am Bobersberg gute Erfahrungen. Die Dreigeschosser versprechen eine schöne Sicht über den Stadtteil und das nahe Grün. 30 Wohnungen sollen es werden. Die Miete soll etwa bei sieben Euro kalt liegen, so wie am Bobersberg. Dort hatten sich für die 23 Wohnungen immerhin 107 Bewerber gefunden.

Das zeigt zum einen, der Bedarf nach modernem, komfortablen Wohnen ist durchaus da. Der Neubau hat eben immer den Vorteil, dass Zimmerzuschnitte, Türen, Auf- und Durchgänge von Anfang an barrierefrei und auch altersgerecht geplant sind. Im Kernbestand in der Preuskerstraße ist das schon weit schwieriger, die Blöcke sind, wie sie sind.

Dennoch: 2018 steht der Großenhainer Wohnungsgenossenschaft eine Million zur Instandhaltung und Modernisierung zur Verfügung. Mit 300 000 Euro geht ein Großteil in die Waldsiedlung, ebenfalls Weßnitzer Straße, und ins Preuskerviertel, um alte Wohnungen wieder für die Neuvermietung fit zu machen. Erst nach dieser Frischhaltekur soll es 2019 dann an den Neubau gehen. Der könnte so ähnlich aussehen wie am Bobersberg. Schippmann möchte sich aber auch noch andere Vorschläge einholen.

Auch sonst wird die Genossenschaft weiter zum Hingucker. Am Feldfrieden werden die alten Garargen abgerissen – und neue hingesetzt. Das dürfte die Zufriedenheit in der Gemeinschaft deutlich anheben. Dazu gehören auch Treppenhäuser. Die sind in vielen Mietshäusern ein echtes Ärgernis – auch dem will sich der Vorstand spürbar widmen. Ein ganz anderes „Ärgernis“ im Preuskerviertel ist die leerstehende Kaufhalle.

Was man damit anfangen könnte, wüsste Thomas Schippmann sofort, zum Beispiel eine Tagespflege einrichten, ein Servicezentrum. Alles schön und gut, aber Ideen reichen nicht, die Eigentümer lassen sie derzeit lieber leer stehen. Gut Ding will Weile haben, hätte Oma gesagt.

Genossenschafter sein zurück 1 von 3 weiter Gegründet am 1.Januar 1955, 1984 dann Zusammenschluss mit der AWG Kalkreuth. 1320 Wohnungen und drei Gästewohnungen, 220 Garagen, davon 26 in Kalkreuth und zehn in Priestewitz. Das Unternehmen ist wirtschaftlich aufgestellt, aber ohne Gewinnorientierung. Gewinne fließen komplett in Modernisierung und Sanierung. Selbstverwaltung, Selbsthilfe und demokratische Mitbestimmung sind Unternehmensziele. Das Eintrittsgeld beträgt 30 Euro, je nach Wohnungsgröße sind Anteile einzuzahlen – ein Anteil entspricht 160 Euro. Für eine 1-Raum-Wohnung sind vier Anteile einzahlen, für Doppelhäuser zum Beispiel zehn. Quelle: Genossenschaft

