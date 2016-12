Wohnen in Plauens grünen Höfen Die Stadtteile nah am Campus und dem Hauptbahnhof sind beliebt. Doch Platz zum Bauen gibt es kaum. Nun werden die Investoren erfinderisch.

© Symbolfoto: dpa

Dresdens Einwohnerzahl wächst. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Und wollen schön wohnen. Die Stadtteile im Süden sind begehrt, vor allem junge Familien ziehen hierher. Die Nähe zum Hauptbahnhof und zur Innenstadt lockt genauso wie Grünanlagen und sanierte Altbauten. Weil sich hier die Gebäude von TU Dresden und der Hochschule für Technik und Wirtschaft befinden, ziehen auch viele Studenten in die Stadtteile Plauens. Die Stadtverwaltung geht daher von wachsenden Einwohnerzahlen aus. Sind derzeit knapp 56 200 Menschen hier gemeldet, soll sich die Zahl bis 2020 leicht erhöhen.

Das hohe Interesse spüren auch die Mitarbeiter im Ortsamt Plauen. Sie sind auch für Gittersee, Coschütz, Kaitz, die Südvorstadt, Räcknitz, Zschertnitz, Kleinpestitz, Mockritz und Gostritz zuständig. Immer wieder melden sich hier Interessenten, die nach Plauen ziehen oder sogar hier bauen wollen. Doch freie Wohnungen sind ebenso rar wie ganze Baugrundstücke.

Nur für 19 neue Gebäude mit 89 Wohnungen wurden in diesem Jahr Baugenehmigungen erteilt. Stadtweit wollten Investoren 490 neue Häuser mit 2 058 Wohnungen errichten. Von den in Plauen beantragten Bauten wurde schließlich nur die Hälfte tatsächlich fertiggestellt. Immerhin sind damit 61 neue Wohnungen entstanden. Gemessen an den geplanten wie gebauten neuen Wohngebäuden ist Plauen im Vergleich mit den anderen Ortsamtsbereichen das Schlusslicht. Nirgendwo sonst sind weniger Häuser neu gebaut worden. Ein Neubau an der Heinrich-Greif-Straße macht Mut. Die Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd (WGS) lässt direkt am Volkspark Räcknitz gleich drei Neubauten mit 39 Wohnungen errichten. Schon im Frühjahr ziehen die ersten Mieter ein.

Bei der Grundstückssuche hat die WGS auf ein eigenes Objekt zurückgegriffen. Auf der Fläche hatte der Handwerkerhof, eine Tochterfirma des Großvermieters, ihren Standort. Der wurde abgerissen. Investoren ohne eigenen Grund müssen sich anders helfen. Nun bieten die Stadtplaner die großen Innenhöfe zum Kauf an. Für das Karree zwischen Chemnitzer, Bayreuther, Hoher und Würzburger Straße wurde in diesem Jahr erneut ein Bebauungsplan beschlossen. Nun könnte ein Investor mit dem Bau beginnen. Neben zwei Mehrfamilienhäusern direkt an der Straße sind im Hof mehrere Einfamilienhäuser geplant. Auch der Hof an der Rugestraße/Bergstraße könnte bald neuen Wohnraum bieten. Für den Bau im grünen Innenhof hat die Stadt jedoch klare Vorschriften. Nur so viel Grün wie nötig soll verschwinden.

