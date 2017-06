Wohnen in historischer Hülle Das Haus Barnewitz ist fast fertig saniert. Fünf neue Wohnungen sind entstanden.

Der Blick ins Grüne und auf die Weinberge vom Obergeschoss der Villa Barnewitz aus ist besonders. Beim Tag der offenen Tür auf der Baustelle nutzten viele Radebeuler die Gelegenheit für einen Streifzug durch das sanierte Haus.

Von außen hat das Haus sein mit Holz verkleidetes Obergeschoss behalten.

In Holzwänden wurden Teile der alten Balken wieder verwendet.

Als Erstes sticht die Tür ins Auge. Dunkelbrauens Holz mit Reliefs. Ein goldener Löwenkopf zum Anklopfen. Der Eingang von Haus Barnewitz ist etwas Besonderes. Die Tür soll aus dem Geburtshaus der Katharina von Bora stammen, Martin Luthers Ehefrau. „Wir haben das analysieren lassen. Es ist das Original“, sagt Ralf Kliemann. Der Radebeuler baut das Haus aus, das gegenüber vom Weinberg Paradies steht. Eines der berühmtesten Häuser am Sächsischen Weinwanderweg. 15 000 Euro sind allein in die Restauration der Eingangstür geflossen. Auch das Barnewitzsche Wappen thront wieder über der Tür.

Am Freitag konnten sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür ansehen, was sich außerdem getan hat im alten Winzerhaus. Noch ist das Anwesen eine Baustelle. Wer sich hier umsehen will, muss über Europaletten steigen und provisorische Treppen hochklettern. Die Wände sind noch nicht verputzt, der Fußboden fehlt auch noch. Mit ein bisschen Fantasie kann man sich trotzdem gut vorstellen, wie die Wohnungen hier bald aussehen werden.

Fünf sind es insgesamt. Drei im historischen Haupthaus und zwei im Nebengebäude, das der frühere Besitzer Christian Walter Barnewitz 1992 errichten ließ. Den besten Blick hat man von der Wohnung im Dachgeschoss des Haupthauses. Bis weit in die Weinberge und den Lößnitzgrund reicht die Sicht. Auffällig ist auch eine Wand aus Holzstücken, die es in zwei der Wohnungen gibt. Sie sind aus Resten der alten Balken aus dem Haus entstanden.

Erhalten werden konnte das Gebälk nicht, sagt Kliemann. Das Problem: „Das Haus wurde Anfang der 90er-Jahre billig saniert“, so der Bauleiter. Von außen kam eine Dämmung drauf. Von der Bergseite drang Wasser ein. Das Holz verfaulte. Deshalb wurde das Haus jetzt von innen modern ausgebaut. Geblieben ist die historische Hülle. Damit das Haus nicht absackt, wurden darunter rund 20 Tonnen Beton mit Stahl geschüttet. Denn das Gebäude war durch Bewegungen im Grund- und Schichtenwasser in Schieflage geraten. Besonderen Charme hat ein Zimmer direkt unter dem Walmdach, das spitz nach oben zuläuft.

Von der Modernisierung des Winzerhauses ist aber nicht jeder begeistert. Ein Radebeuler (Name der Redaktion bekannt) meldete sich bei der Zeitung, um seinen Ärger kundzutun. Er bedauert, dass die Barnewitz-Villa von innen nun komplett neu ist. „Dadurch ist ein Denkmal in der Stadt verschwunden“, sagt der Mann.

Gerüchte gab es auch während des Baus. Weil es zwischen dem Besitzer und den Behörden manchen Disput gab, stockte der Bau, wurde gar ein Baustopp ausgesprochen. Immer wieder waren Bauaufsicht und Denkmalbehörde vor Ort, um zu begutachten, was von dem Denkmal erhalten werden kann und was nicht. Inzwischen gehört das Haus einer kirchlichen Stiftung.

Im August sollen die neuen Wohnungen nun fertig sein. Vor allem junge Familien zeigten Interesse, sagt Kliemann.

