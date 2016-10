Wohnen in der alten Schule

Eine der beiden frisch sanierten Wohnungen in der alten Schule in Goppeln kann noch angemietet werden. Es handelt sich dabei um eine 35 Quadratmeter große Ein-Raum-Wohnung. Sie kann ab dem 1. November bezogen werden, wie die Bannewitzer Gemeindeverwaltung mitteilt. Die zweite Wohnung ist eine Drei-Raum-Maisonette-Wohnung, die bereits vermietet ist. Bannewitz hatte das frühere Goppelner Schulhaus in diesem Jahr für 450 000 Euro sanieren lassen. Im Erdgeschoss des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes befindet sich die neue Goppelner Heimatstube. (SZ/wer)

Bei Interesse kann man sich an das Bannewitzer Bauamt wenden: bauamt@bannewitz.de oder unter der Telefonnummer 035206 20461.

