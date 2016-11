Wohnen im Smartie Das Kutscherhaus in der Bautzner Straße wird zum Salon für Architekten. Auf dem Areal ist auch eine Villa geplant, deren Form an etwas Süßes erinnert.

Bei der Sanierung des Kutscherhauses in der Bautzner Straße musste Investor Gerd Priebe Rückschläge wegstecken. Die Fertigstellung verzögert sich weiter. Trotzdem plant der Architekt das nächste ambitionierte Gebäude. © Sven Ellger

Was nach einem Kindertraum klingt, soll an der Bautzner Straße Realität werden: Wohnen im Smartie. Zumindest so etwas in der Art. Denn Architekt Gerd Priebe will auf dem Areal am einstigen Kutscherhaus eine Villa errichten, die mit ihrer Linsenform an die beliebte Süßigkeit erinnern soll. Bis es so weit ist, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Denn der neuartige Baustoff Textilbeton, der in der Smartie-Villa verwendet werden soll, muss zunächst untersucht werden. Frühestens 2018 können die Planungen für die Linsen-Villa, in die der Investor selber einzieht, beginnen. Bis dahin hat Priebe mit einem nicht weniger außergewöhnlichen Projekt zu tun.

Aus dem denkmalgeschützten Kutscherhaus wird ein Akademie- und Gästehaus. Bereits im Mai 2014 wurde der erste Spatenstich auf dem Areal nahe des Diakonissenkrankenhauses gemacht. Seitdem hat der Investor einige Rückschläge und Verzögerungen einstecken müssen. Als Anfang 2015 der Bruder des gebürtigen Kölners verstarb, mit dem er die Pläne ausgearbeitet hat, musste Priebe sich zunächst neu ordnen. Im Sommer folgte dann der nächste Schock: Starkregen. Und auch in diesem Jahr hat die Witterung wieder dafür gesorgt, dass sich die Fertigstellung verzögert. Was für andere Bauherren kein Problem ist, wirft Priebe weit zurück.

Wärme ohne Heizung

Denn er setzte auf ein empfindliches Material: Holz. Vom alten Kutscherhaus bleibt nur die Hülle übrig. Innen entsteht ein vollkommen neues Haus. Oder besser: Häuser. Denn in das Gebäude wurden drei Buchenholzwürfel eingesetzt. Auf zwei beziehungsweise drei Etagen in den Seitenflügeln wird nur dieses Material verwendet. Dafür wird das Holz mit einem speziellen Schälmesser in dünne Streifen gesägt, welche dann zu etwa vier Zentimeter dünnen Scheiben zusammengesetzt werden. Doch der Wahl-Dresdner baut nicht nur ökologisch, sondern auch ressourcensparend – in doppelter Hinsicht:

Wenig Energie und wenig Materialien sollen verbraucht werden. So gibt es in dem Objekt keine Dämmung. Stattdessen ist unter dem Fußboden Karbonfolie verlegt, die beheizt wird. An den Wänden sind Reflektorfolien angebracht, die die Sonnenstrahlen in den Innenraum zurückwerfen. Konstruktionen wie die Schmetterlingstreppe, bei der auf jeder zweiten Stufe der Mittelteil ausgespart wird, sparen Material. Priebe hofft, dass sich an den innovativen Ideen auch andere Architekten ein Beispiel nehmen. Deswegen ist für das Kutscherhaus auch eine ganz besondere Nutzung vorgesehen.

Bereits im Sommer kommenden Jahres soll sich das Denkmal in eine Art Architektursalon verwandeln, in welchem Lesungen und Vorträge stattfinden, Fachleute sich austauschen können. „Wie genau das aussieht, erarbeite ich gerade“, sagt Priebe. Später ist zudem angedacht, dass im rechten Gebäudeteil Gäste unterkommen können. Doch das muss warten. Denn dort zieht der Investor zunächst selber ein – solange bis sein Smartie-Haus auf dem Gelände fertiggestellt ist. „Wenn alles nach Plan läuft, ist das allerdings frühestens 2020 der Fall“, räumt der Architekt ein, der Rückschläge und Verzögerungen mittlerweile gewohnt ist. Auf den Architektursalon müssen die Fachleute allerdings nicht mehr so lange warten.

„Ich habe schon viel positive Rückmeldung zu der Idee bekommen. Einige sind schon sehr neugierig darauf, sich alles anzuschauen“, sagt Priebe. Bereits im Sommer kommenden Jahres möchte der Investor die Möglichkeit dazu geben. Natürlich nur, wenn es bis dahin keine weiteren bösen Überraschungen gibt.

zur Startseite