Wohnen im Kreisjugendamt Das ehemalige Sozialgebäude des Landratsamtes wird saniert. Mietinteressenten gibt es bereits. Sie kommen nicht nur aus Pirna.

Komplett eingerüstet zeigt sich die prominente Immobilie am Ernst-Thälmann-Platz. © Egbert Kamprath

Wo früher Mitarbeiter des Landratsamtes Anträge erledigten, Dokumente stempelten und Entscheidungen trafen, ziehen künftig Familien ein. Das ehemalige Kreisjugendamt am Ernst-Thälmann-Platz 1 in Pirna wird derzeit saniert und zu Wohnzwecken umgebaut, erklärt Stefan Ullrich, Mitarbeiter der Geva-Unternehmensgruppe aus Pirna. Er kümmert sich um die Vermarktung der neuentstehenden Wohnungen. Bereits Ende 2014 hatte ein Unternehmer aus Dresden die Immobilie vom Landkreis gekauft. Aufgrund umfangreicher Abstimmungen mit dem Denkmalsschutz konnten die Sanierungsarbeiten erst Anfang dieses Jahres beginnen, erklärt Ullrich, der aber nicht missverstanden werden möchte. „Die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt war gut und konstruktiv“, betont der Immobilienfachmann.

Im Inneren haben die Um- und Ausbauarbeiten begonnen, das Dach wird neu gedeckt. Außerdem bauen Arbeiter einen zweiten Fahrstuhl sowie ein weiteres Treppenhaus im Südflügel ein, damit Barrierefreiheit gewährleistet ist. Insgesamt entstehen 28 Wohnungen in der Größe von 32 bis 120 Quadratmetern. Der Großteil der Quartiere erhält Balkone, sagt Ullrich. Überhaupt werde aufwendig modernisiert. So gibt es offene Küchen, Parkettböden und Fußbodenheizung. Sofern es die Grundrisse zulassen, werden in den Bädern sowohl Wannen als auch Duschen eingebaut. Die Kaltmiete soll 7,50 Euro pro Quadratmeter betragen.

Die künftigen Bewohner dürften keine Schwierigkeiten haben, einen Parkplatz vor ihrer Haustür zu finden. Zu jeder Wohnung gehört nach der Sanierung ein Stellplatz im Hinterhaus.

Ullrich ist zuversichtlich, dass die ersten Mieter im Januar 2018 einziehen können. Angst, dass die Wohnungen lange Zeit leer stehen, hat der Makler nicht. Es gebe bereits Interessenten, obwohl die Vermarktung erst vor gut einer Woche gestartet ist. „Es sind viele Familien aus Pirna und Umgebung darunter. Aber einige kommen auch aus Dresden“, erklärt Stefan Ullrich. Die Nachfrage erstaunt ihn weniger, denn die Lage sei optimal. Ein großer Spielplatz liegt gleich gegenüber, Schulen, Kitas sowie ein Ärztehaus und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar. „Außerdem ist man schnell in der historischen Altstadt“, sagt Ullrich.

Konkrete Angaben zur Investitionssumme möchte er nicht machen. Aber der Makler lässt blicken, dass der Dresdner Investor insgesamt eine siebenstellige Summe in die Hand nimmt. Die denkmalsgeschützte Immobilie stammt aus den 1930er-Jahren und steht seit dem Auszug des Landratsamtes 2012 leer.

