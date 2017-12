Wohnen im Gewerbegebiet Bei zwei Bauflächen in Neustadt geht es nicht voran. Die Stadt bietet eine Alternative, die bisher niemand wollte.

Gähnende Leere statt fleißiger Arbeiter: An der Heinrich-Hertz-Straße wollte sich in den letzten zehn Jahren kein Unternehmen ansiedeln. Die Fläche soll jetzt zur Wohnbebauung freigegeben werden.



Neustadt. Die Stadt hat sich für die Zukunft zwei Ziele gesteckt, die die Stadtspitze emsig verfolgt: Unternehmen ansiedeln und Familien anlocken. Bei einem neuen geplanten Wohngebiet verbinden sich diese beiden Faktoren. Im Gewerbegebiet Langburkersdorf sollen Flächen für Bauherren geschaffen werden. Diese Grundstücke waren eigentlich für Unternehmen gedacht. Nur wollte sie kein Betrieb haben.

Es handelt sich dabei um ein Areal an der südlichen Heinrich-Hertz-Straße, zwischen Friedhofsmauer als östliche Grenze, Kleingärten im Süden und Bahntrasse im Westen. Vor rund zehn Jahren wurden diese Grundstücke in die Vermarktung des Industrie- und Gewerbeparks aufgenommen. Warum sich bis heute kein Käufer finden ließ, darüber kann Bauamtsleiter Michael Schmidt nur mutmaßen. „Vielleicht liegt es an der Geländeneigung und der Böschung.“ Worin die Gründe auch liegen – die Verwaltung will den Plan schnellstmöglich ändern und die Fläche für Wohnbebauung freigeben.

Über die Anzahl der Parzellen kann Michael Schmidt noch keine genaue Aussage treffen. Die Grundrisse und die möglichen Häuserformen wird in den nächsten Wochen ein Planungsbüro aus Radeberg erarbeiten. Rund 20 einzelne Grundstücke oder mehr könnten es aber durchaus werden. In der ersten Sitzung des Stadtrats im neuen Jahr soll das Gestaltungskonzept vorgestellt werden. Im Jahr 2019 dann könnte die Erschließung des neuen Wohngebiets an der Heinrich-Hertz-Straße perspektivisch starten. „Die Anfragen nach Eigenheim-Bauflächen sind da und wir müssen darauf reagieren“, sagt Schmidt.

Auch wenn das für die Stadt zunächst teuer werden könnte. Denn mit der Umwidmung der Flächen geht wahrscheinlich eine Rückzahlung von Fördermitteln einher. Das Geld hatte Neustadt von der Wirtschaftsförderung Sachsen für die Entwicklung des Gewerbegebiets erhalten. Wird die Fläche künftig mit Eigenheimen bebaut, sind diese Mittel hinfällig. „Wir führen dazu Gespräche mit der Landesdirektion“, sagt der Bauamtsleiter. Wie hoch die zurückzuzahlende Summe ist, darüber kann er noch keine Auskunft geben.

Die Stadtspitze nimmt diese finanzielle Unannehmlichkeit in Kauf, oder muss es sogar. Denn die anderen beiden Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen waren – die Erweiterung am Achtlindenberg und das Areal an der Berghaus-/Schillerstraße – kommen nicht voran. Am Achtlindenberg konnte die Problematik mit der Streuobstwiese, von der niemand Bescheid wusste, noch nicht gelöst werden. Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hofft auf ein Entgegenkommen des Landratsamts.

An der Berghaus-/Schillerstraße scheitert das Herrichten noch immer an einem fehlenden Erschließungsträger. Im jüngsten Stadtrat beschloss das Gremium, dass ein Baubetrieb den ersten Abschnitt bis Ende Oktober 2018 erschließen müsste, den zweiten bis Ende des Jahres 2020. Außerdem müssen die Bieter bei ihren Angeboten angeben, wie teuer die Bauparzellen nach der Erschließung maximal wären.

