Wohnen im Eishockey-Block Im Gebäude gegenüber der Eisarena Weißwasser ist nur noch Platz für 60 Mieter. Einige Wohnungen sind noch frei.

Spektakulär: Das Fassadenbild des Blocks am Prof.-Wagenfeld-Ring ragt über den Giebel hinaus. In die Wohnungen ziehen einige Spieler der Lausitzer Füchse ein. Aber nicht nur die. Das Mietangebot in dem Block steht jedermann offen. © Joachim Rehle

Den überlebensgroßen Eishockeyspieler in Weißwasser kennt wohl fast jeder. Das Gesicht des Wohnblocks, in dem das Büro in Sichtweite der Eisarena untergebracht ist, hat sich in den letzten Monaten stark verändert: Aus fünf Geschossen wurden drei, aus 100 Wohnungen 60, Balkone wurden erneuert, auf der Rückseite ein breiter Graben ausgehoben, sodass sich die Kellertüren jetzt quasi ebenerdig befinden und man Fahrräder und anderes nicht erst eine Treppe hochtragen muss. Obwohl das den jungen Spielern der Lausitzer Füchse kaum schwerfallen dürfte. Sechs Spielerwohnungen werden aktuell hergerichtet im Prof.-Wagenfeld-Ring 74. Gedacht sind sie für Nachwuchsspieler, die nicht aus Weißwasser sind, aber hier betreut werden. Damit schafft der Eissportverein die Voraussetzung, um talentierten Nachwuchsspielern den Sprung in die Profimannschaft der Lausitzer Füchse zu ermöglichen.

Schon habe das Gebäude seinen Spitznamen weg, weiß Petra Sczesny, Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser (WBG). Eishockey-Block wird es genannt. Das ist nicht nur den Spielerwohnungen geschuldet und der Tatsache, dass auch die Geschäftsstelle der Füchse nach der Sanierung wieder hierher gezogen ist (wenngleich in einen anderen Aufgang), sondern vor allem dem Wandbild am Giebel, das zum Fuchsbau weist. Am 11. August war es nach monatelanger geheimer Vorbereitung und Arbeit enthüllt worden. Es zeigt einen fiktiven Angreifer der Füchse vor einem historischen Eishockeybild aus der Anfangszeit des Eissports vor 85 Jahren. „Ich liebe Eishockey“, sagt Petra Sczesny. „Das ist der Botschafter der Region. Weißwasser kennt man durch Eishockey“. Für das Projekt konnten die Cottbuser Fassadendesigner Strauss & Hillegaart gewonnen werden.

Imposante Wandbilder gibt es einige in der Stadt. Angefangen bei der Schwimmerin am Albert-Schweitzer-Ring, deren Farbe mal wieder eine Auffrischung benötigt und sie laut Petra Sczesny auch bekommen wird, über die „Tänzerin“ am Boulevard beziehungsweise der Berliner Straße bis hin zum „Fußballer“ in der Muskauer Straße oder eben zum Eishockey-Spieler.

Der weist eine weitere Besonderheit auf, ragen doch Kopf und Schulter über die Gebäudeoberkante hinaus. Nein, da wurde kein Trägermaterial vor das Gebäude geschraubt – beim Rückbau der Giebelplatte wurde die Form von Kopf und Schulter einfach ausgeschnitten. Petra Sczesny ist stolz auf das Kunstwerk und auf das gesamte Objekt. Es ist der aktuelle Höhepunkt beim Stadtumbau. Etwa die Hälfte des Wohnungsbestandes hat die WBG seit Ende der 1990er Jahre abgerissen.

Man hat auch neu gebaut, zum Beispiel den Wohnpark anstelle des alten Firmensitzes, der dafür wiederum in das ehemalige Internat des Eissports umgesiedelt wurde. Davor streckt sich derzeit noch der „Puck“. Die ehemalige Kaufhalle hat die WBG erworben und wird ihn mithilfe von Fördergeldern abreißen. Stehen bleibt nur der vordere Teil mit dem Autohaus Kieschnick. Und wenn alles klappt wie geplant, wird an der so freiwerdenden Wand das vor einigen Jahren in der Straße der Jugend beim Abbruch der Schule geborgene Mosaik „Lebensfreude“ wieder angebracht und somit öffentlich sichtbar. Im nächsten Monat soll der Abriss beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Eine Neubebauung des Areals ist nicht vorgesehen, wohl aber eine ordentliche Grünflächengestaltung. So wie beim Eishockey-Block geht es der WBG eben auch sonst um ein attraktives Stadtbild.

Wie attraktiv die Wohnungen für die Nachwuchsspieler geworden sind, zeigen der Eissportverein und der Eishockeyclub am Freitag. Dann können sich Verwaltung, Sponsoren und geladene Gäste bei einem Tag der offenen Tür ein Bild von den Wohneinheiten machen. Und wahrscheinlich wird auch die neue Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse zu sehen sein.

Die Wohnungen im Aufgang Prof.-Wagenfeld-Ring sind den Nachwuchsspielern vorbehalten. In den anderen Aufgängen des Blocks gibt es aber noch freie Einheiten. Wohnen in der Nähe der künftigen Eishockey-Stars – ist ja vielleicht auch nicht schlecht.

