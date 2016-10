Wohnen im alten Ballsaal In einem verfallenen Gasthof am Rand von Freital sollen Wohnungen entstehen. Das Interesse ist groß.

„Wir wollen das Gebäude aus dem Dornröschenschlaf erwecken“, sagt Investor Uwe Herrmann. Baustart ist im November.

In den Ballsaal werden Wohnungen eingebaut. Die gusseisernen Stützen bleiben erhalten.

Die Visualisierung zeigt, wie das Haus Ende 2017 aussehen soll.

Das Gebäude hat seine besten Tage augenscheinlich schon längst hinter sich. Der hellbraune Putz blättert von der Fassade, einige Fenster sind eingeworfen, die große, hölzerne Loggia gleicht einer Bruchbude. Und wer einen Blick ins Innere wagt, sieht viel Schutt und Gerümpel. Uwe Herrmann ist trotzdem begeistert.

„Wir wollen das Gebäude aus dem Dornröschenschlaf erwecken“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende der Ventar Immobilien AG mit Sitz in Böblingen. Für rund vier Millionen Euro will er den ehemaligen Gasthof Kohlsdorf, zwischen den Ortsteilen Wurgwitz und Pesterwitz am Rand von Freital gelegen, zu einem Wohnhaus umbauen. Voraussichtlich im November sollen die Bauarbeiten beginnen und etwa ein Jahr dauern.

Der Gasthof zählte einst zu den beliebtesten Häusern in der Freitaler Region. Der Wirt Friedrich Lommatzsch baute den Gebäudekomplex ab Ende des 19. Jahrhunderts Stück für Stück aus. In einem Neubau ließ er einen Ballsaal für rund 400 Personen mit geräumiger Bühne errichten. Zwei Gaststuben und zwei idyllische Biergärten gehörten bald ebenfalls zum Areal. Es gab Tage, da hielten um die eintausend Personen in Kohlsdorf Einkehr.

Die Lokalität trug anfangs die Bezeichnung „Zum grünen Tälchen“. Eine Anspielung auf den im lauschigen Grün eingebetteten Weg, der von Zauckerode nach Kohlsdorf führt. Als der Wirt 1936 starb, übernahm seine Tochter Frieda Dürichen das Geschäft. An ihrer Seite Walter Gerschner, der Sohn der Wirtin. Der Gasthof, kurz nach Kriegsende geplündert, wurde mühselig auf Vordermann gebracht, erlebte in den 1940er- und 1950er-Jahren noch einmal eine Blüte. Doch der Aufwind hielt nicht an. Großgaststätten in Privathand passten nicht ins Bild sozialistischer Planwirtschaft. Der beliebten Einkehr wurde das Wasser abgegraben. Lebens- und Genussmittel auf Zuteilung, Steuerlasten, fehlende Arbeitskräfte. 1958 schloss der Gasthof.

Der Saatgut-Großhandel und die Großhandelsgesellschaft Spielwaren verwandelten die großflächige Räumlichkeit mit den hohen Fenstern in Lager. Seit der Wende stand das Haus leer. Sanierungsversuche der Alteigentümer scheiterten.

Unverbauter Blick ins Tal

Dass es mit der Ventar nun endlich vorwärtsgeht, ist wahrscheinlich. Das Unternehmen hat bereits etliche Häuser in Dresden und Umgebung saniert. Zurzeit baut es unter anderem die ehemalige Stasi-Zentrale an der Bautzner Straße in Dresden um. In Freital war das Unternehmen zum Beispiel für die Rettung des Jochhöhschlösschens verantwortlich. Dort kam auch der Kontakt zum denkmalgeschützten Gasthof Kohlsdorf zustande. „Ein Mieter war der Vorbesitzer der Immobilie“, sagt Herrmann. Er war sofort begeistert von der Lage am Rand der Pesterwitzer Weinberge und vom unverbaubaren Blick ins Tal.

Die anstehenden Sanierungsarbeiten sind aufwendig. „Das Gebäude ist ziemlich marode“, sagt Herrmann. „Hätte man noch zwei Jahre gewartet, wäre das Dach eingestürzt und man hätte den Komplex nicht mehr retten können.“

Zunächst sollen ein flacher Verbindungsbau und ein Teil der Gaststätte abgerissen werden. Ansonsten bleibt die ursprüngliche Gebäudehülle aber erhalten. Dadurch entsteht ein Ensemble mit einem Innenhof. Die größten Veränderungen gibt es im Inneren. Neue Leitungen, neue Fußböden, ein neues Dach sind unter anderem geplant. Die riesige, nach Süden ausgerichtete Loggia muss komplett neu errichtet werden. Allerdings können einzelne Buntglasscheiben gerettet und wiederverwendet werden. Auch ein Teil der alten Fenster und Türen lässt die Ventar aufarbeiten. Damit er für Wohnungen genutzt werden kann, wird in den alten Ballsaal eine Zwischendecke eingezogen. Die gusseisernen Stützen bleiben bestehen und sind künftig Schmuckelemente in den Wohnungen. Diese sind allesamt mit Fußbodenheizung, mit weißen Lackküchen sowie mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Herrmann spricht von einem „luxuriösen“ Standard. Die insgesamt 19 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen haben eine Größe von rund 50 bis 100 Quadratmetern, auch als Maisonette über zwei Etagen. Im Erdgeschoss entsteht eine behindertengerechte Wohnung. Im Garten sind 24 Parkplätze geplant. Wie bei anderen Objekten auch will die Ventar die Wohnungen als Eigentumswohnungen anbieten. „Wir fangen erst an, wenn alle verkauft sind“, sagt Herrmann. Es gebe aber schon zahlreiche Interessenten. Laut Herrmann sind das vor allem Kapitalanleger. Sie nutzen die Wohnung am Rand von Freital als Geldanlage und vermieten die Wohnung weiter.

