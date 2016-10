Wohnen hinterm Hanno Die Stadt Pirna will ein weiteres Baugebiet an der Hohen Straße erschließen. Was wird dann aus dem Jugendhaus?

Der Kopfbau wird noch genutzt, der Saal (r.) nicht: Pirnas Jugendhaus Hanno an der Hohen Straße.



Es ist eine der begehrtesten Wohnlagen in Pirna: An der zuvor nur locker bebauten Hohen Straße sind in den vergangenen Jahren mehrere moderne Stadtvillen entstanden – in grüner Umgebung mit Blick übers Elbtal bis nach Dresden. Jetzt will Pirnas Stadtentwicklungsgesellschaft weitere Grundstücke für die Bebauung freiräumen, denn das Interesse an dem exponierten und trotzdem ruhigen Standort ist offenbar ungebrochen groß.

Fragen und Antworten zurück 1 von 4 weiter Was genau hat die Stadt neben dem Hanno vor? Stadt und Stadtwerke besitzen ein reichlich 8000 Quadratmeter großes Areal, das sich direkt ans Jugendhaus Hanno anschließt, bebaut momentan mit einem Garagenhof und Wirtschaftsgebäuden der Stadtwerke. Sowohl die Garagen als auch die anderen Gebäude sollen zugunsten des neuen Wohnbaugebietes weichen, so sieht es der Entwurf eines Bebauungsplanes vor, den seit dieser Woche alle Bürger im Rathaus einsehen können. Der Standort passe perfekt ins Konzept der Stadt, Bauland in innerstädtischen Baulücken statt auf der grünen Wiese bereitzustellen, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Wie soll das neue Baugebiet aussehen? Das Areal, das der Bebauungsplan umfasst, erstreckt sich neben dem Hanno entlang der Hohen Straße bis zur Dr.-Friedrichs-Höhe. Vorgesehen sind drei Baufelder, auf denen etwa fünf Einzelhäuser entstehen könnten. Die Grundstücke reichen bis in den Wald am Hang zum Sonnenstein hinein und sollen über eine private Stichstraße erreichbar sein, die von der Dr.-Friedrichs-Höhe abzweigen und oberhalb der künftigen Häuser parallel zu Hohen Straße verlaufen wird. Für die Gebäude soll ein moderner Stil mit Flachdach und bis zu drei Geschossen vorgeschrieben werden, zudem wird für die Grundstücke im Übergang zum Stadtwald ein hoher Grünflächen-Anteil gefordert. Zu Preisen für das Bauland gibt es noch keine Angaben. Welche Besonderheiten gibt es am Übergang zur Viehleite? Die Umwandlung des Areals in private Wohngrundstücke hat Tücken. Der rückwärtige Bereich der Grundstücke ist Teil des Stadtwaldes und als Waldgebiet ausgewiesen. Um überhaupt Gebäude errichten zu können, muss ein Waldstreifen entwidmet, die Waldgrenze verschoben werden. Auch das begründet der Entwurf des Bebauungsplans: Laut sächsischem Waldgesetz müssen Neubauten „mit Feuerstätte“ mindestens 30 Meter Abstand zum Wald einhalten. Das wäre an der Hohen Straße nicht gegeben. Die Entwidmung eines Waldstreifens bedeute aber nicht, dass er abgeholzt werde, betont die Stadt. Der Waldbestand auf den neuen Grundstücken bleibe erhalten, auch wenn er offiziell seinen Status verliert. Welche Konsequenzen hat das neue Wohngebiet fürs Hanno? Je näher Wohnhäuser ans Hanno heranrücken, desto geringer wird die Chance, das Jugendhaus künftig wieder als Veranstaltungsstätte zu nutzen. Hier spielt vor allem der Lärmschutz eine Rolle. Auch entfällt mit der Wohnbebauung die Möglichkeit, neben dem Hanno einen Parkplatz für Veranstaltungsgäste anzulegen. Den Kopfbau des Hanno nutzen im Moment die Pirnaer Theatermacher und das Kabarett „Stechmücken“ als Probebühne, zudem ist der Jugendring mit seinen Büros eingemietet. Das Haus gehört der Stadt. Der Saal des Hanno, in dem früher unter anderem der Lok-Fasching stattfand, wird für Veranstaltungen schon länger nicht mehr genutzt, da es Brandschutz-Probleme gibt. Er müsste saniert werden. Obwohl die Stadt dringend einen Veranstaltungssaal braucht, spiele das Hanno bei den Überlegungen keine vordergründige Rolle, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel auf SZ-Nachfrage. Die Sanierung des Saals werde teuer, und für größere Veranstaltungen sei er schlicht zu klein. Über das Schicksal des Hanno werde der Stadtrat im Rahmen der Pirnaer Jugendkonzeption beraten, die gerade erarbeitet wird, so Gockel. Die Diskussion werde ergebnisoffen geführt. Auch einen Verkauf des Hauses will die Stadt nicht ausschließen. „Dann“, sagt Gockel, „brauchen wir aber alternative Raumangebote für die jetzt hier eingemieteten Vereine.“

Einsicht in den Entwurf des Bebauungsplans bis 25. November im Stadthaus am Markt 10, 2. Etage oder Bebauungsplan Nr. 82 hier

