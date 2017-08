Wohnen auf der Sonnenseite Im neuen Wohngebiet Am Schlossberg in Stolpen wird noch kräftig an der Erschließung gearbeitet. Danach können die Eigenheim-Bauherren ran.

Ein Blick aus der Vogelperspektive lässt die Konturen des neuen Wohngebietes Am Schlossberg in Stolpen bereits erahnen. Gebaut wird hier sicherlich noch einige Zeit. © Dirk Zschiedrich

Eine Sommerpause haben sich die Tiefbauer im neuen Wohngebiet „Am Schlossberg“ in Stolpen nicht gegönnt. Sie wühlen sich weiter durch die staubige Landschaft unterhalb der Burg Stolpen. Hier, auf der Sonnenseite der Stadt, entsteht ein neues Wohngebiet. Dafür müssen jetzt die Medien verlegt werden.

Der Mischwasserkanal ist bereits unter der Erde und die Trinkwasserversorgung ist auch gesichert. Außerdem wurden die Gasleitungen inklusive Hausanschlüssen verlegt. Zum Schluss haben die Bauleute noch Telefon und Strom wie auch die öffentliche Beleuchtung zu installieren und die Straße zu bauen.

Der Startschuss für das neue Wohngebiet ist Mitte März gefallen. Noch im August will die Baufirma mit der Erschließung fertig sein. Die Stadt Stolpen hat allein für die Erschließung 522 000 Euro veranschlagt. Insgesamt 810 000 Euro wird die Stadt in das neue Wohngebiet investieren. Über den Verkauf der Grundstücke muss das Geld zurück in den Stadthaushalt fließen. Schon deshalb ist man bemüht, die Bauflächen möglichst rasch zu vermarkten. Denn mit dem neuen Wohngebiet hofft die Stadt auch auf den Zuzug von Familien aus dem Großraum Dresden. Und da Stolpen noch im Speckgürtel liegt, scheinen die Hoffnungen berechtigt.

Vorgaben für Bauherren

Da sich das Bauland auf einem sensiblen Gebiet unterhalb der Burg befindet, gibt es für die Bauherren einige Vorgaben. Die vorherrschende Bebauung werden Einzelhäuser sein. Die Hausgrundrisse müssen rechteckig sein. Zulässig sind nur symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 40 und 50 Grad. Die Fassaden selbst sollen in natürlichen, hellen Farbtönen gemalert werden.

Insgesamt haben 24 Einfamilienhäuser im Wohngebiet „Am Schlossberg“ Platz. Auf ihrer eigenen Internetseite veröffentlicht die Stadt Stolpen einen entsprechenden Plan des neuen Wohngebiets. Auf diesem sind die 24 Baufelder mit den jeweiligen Grundstücksgrößen eingezeichnet. Für Interessenten ist dort auch ersichtlich, welche Flächen reserviert, welche verkauft und welche noch zu haben sind. Die Gesamtfläche des neuen Wohngebietes am Südhang des Stolpener Burgberges umfasst insgesamt 22 450 Quadratmeter, 18 750 Quadratmeter davon stehen als Wohnfläche ausschließlich für Eigenheime zur Verfügung. Die Grundstücksgrößen bewegen sind zwischen 703 Quadratmetern für das kleinste und 1 500 Quadratmetern für das größte Grundstück. Aufgrund der exponierten Lage ist der Kaufpreis nicht ganz billig. Der Stadtrat hatte sich auf 120 Euro pro Quadratmeter Bauland geeinigt.

zur Startseite