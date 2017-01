Wohnen auf dem Rittergutsgelände Das Areal am Hofwall bietet seit Jahren einen traurigen Anblick. Doch nun soll dort gebaut werden. Unterkünfte für alte und junge Leute.

Viel Platz zum Bauen. Auf der Brachfläche am Hofwall in Radeburg sollen neben einem Altenpflegeheim und Plätzen für Betreutes Wohnen auch weitere Mietwohnungen entstehen. © Sven Görner

Der Schnee sorgt dafür, dass die große Brachfläche an der Röder derzeit etwas freundlicher aussieht als sonst. Die seit Jahren nicht mehr genutzten baufälligen Ställe und weitere Gebäude, die dort noch bis vor ein paar Monaten standen, sind fast vollständig verschwunden. Übriggeblieben sind das einstige Gutshaus des Ritterguts und ein mitten im Areal stehendes Gebäude. Dieses war während der Abrissarbeiten noch bewohnt. Inzwischen ist es leergezogen und soll ebenfalls verschwinden. Das Gutshaus dagegen steht unter Denkmalschutz.

Das aus gut einem Dutzend Flurstücke bestehende rund 25 500 Quadratmeter große Gelände gehört der Agrargenossenschaft Radeburg und einem weiteren Eigentümer. Als es beräumt wurde, sorgte das in der Stadt für allerlei Diskussionen und Gerüchte. Die reichten vom Bau eines Asylheimes über ein Altenheim bis hin zu einer Eigenheimsiedlung. Seit der jüngsten Stadtratssitzung herrscht nun auch öffentlich Klarheit, was aus der Brachfläche in Innenstadtnähe werden soll.

Ein Investor, der das Areal kaufen will, plant dort neben einem Altenpflegeheim Plätze für Betreutes Wohnen sowie Mietwohnungen. Um Planungssicherheit zu haben soll nun auf Kosten des Investors ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erarbeitet werden. Der Aufstellungsbeschluss dafür wurde im Stadtrat gefasst.

„Es ist ein sehr interessanter Stadtort“, sagt Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos). „Er ist gut erschlossen und bietet kurze Wege, ob nun zum Einkaufen, ÖPNV, Arzt, zur Kita oder Schule. Bei der Diskussion im Stadtrat habe es Bedenken gegeben, ob durch den Bau eines Pflegeheims die ohnehin drohende Überalterung Radeburgs nicht noch zusätzlich beschleunigt würde. Das sieht die Bürgermeisterin anders. „Schaut man sich die Zahlen der demografischen Entwicklung an, müssen keine Leute nach Radeburg geholt werden, um die geplanten rund 100 Plätze in dem Heim zu belegen.“ In der Stadt gebe es Bedarf. „Viele wollen möglichst im Ort bleiben. Dafür brauchen wir aber die entsprechenden Angebote.“ Das gelte auch für das Betreute Wohnen. Dafür soll es nach den vorliegenden Plänen in drei Häusern jeweils vier bis sechs Wohnungen geben, ergänzt die Rathauschefin. In als Stadtvillen bezeichneten Mehrfamilienhäusern sollen zudem auch ganz normale Mietwohnungen angeboten werden.

Wie die Gebäude auf dem Gelände angeordnet werden sollen, und wie das alte Gutshaus genutzt werden könnte, sei indes alles noch sehr vage. „Mit dem Aufstellungsbeschluss sind die Planungen ja noch ganz am Anfang“, sagt Michaela Ritter. Auch sei noch nicht ganz sicher, ob das Pflegeneuordnungsgesetz möglicherweise Einfluss auf die Pläne des Investors hinsichtlich des Pflegeheimes habe. Und auch die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hat möglicherweise noch Einfluss auf das Projekt. Eines ist allerdings sicher. Auch wenn das Areal an die Große Röder angrenzt, Hochwasser-Probleme dürfte es aufgrund des Geländeprofils keine geben.

Bevor am Hofwall gebaut wird, dürfte also noch einige Zeit vergehen. Fertig werden soll in diesem Herbst dagegen ein anderes Vorhaben für Senioren: Die im einstigen Polytechnischen Zentrum geplanten seniorengerechten Wohnungen und eine Tagespflege. Betreiben wird diese die ASB Dresden & Kamenz gGmbH, die sich auch um die Betreuungsangebote für die Wohnungen kümmern wird.

