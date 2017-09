Wohnen auf dem Bahnhof Sozialer Wohnungsbau auf dem Globus-Gelände? Eine Petition kämpft dafür, eine Studie der Stadt soll Klarheit bringen – bisher kalkulierte Mieten haben es allerdings in sich.

Das ehemalige Empfangsgebäude erhält sein provisorisches Blechdach. © Stefan Becker

Zweite Chance für eine Unterschriften-Sammlung gegen die Ansiedlung von Globus auf dem Alten Leipziger Bahnhof: Seit vierzehn Tagen schon sammelt die Dresdner Unternehmerin Dr. Judith Brombacher neue Signaturen zur Vermeidung des Supermarktes – diesmal mit integriertem Sicherheitsmodus, um den Fauxpas der Vorgänger zu vermeiden.

Den ersten Anlauf startete vor Jahren die „Allianz für Dresden“ mit einer für die Unterschriften eigens eingerichteten Kampagnen-Seite „Globus-ohne-mich“. Dort hatten sich einst schon Hunderte oder Tausende von Sympathisanten verewigt, aber jetzt ist dort alles verloren. Weil jemand einfach die Seite abgeschaltet habe, ohne die Daten zuvor zu sichern, erklärt Edwin Seifert. Er arbeitet für die Werbeagentur Medienkontor, die den Internet-Auftritt der „Allianz“ verantwortet und pflegt.

Auf der Homepage der Stadt können Befürworter der von Brombacher gegründeten Bürgerinitiative „Wohnen am Leipziger Bahnhof“ die gleichnamige E-Petition zeichnen. Die digitale Sammlung ende am 25. Oktober, sagt die Initiatorin. Mit Stand vom 29. September lag das elektronische Gesuch knapp unter der 1 000er-Marke.

Ergänzt um die analogen Listen aus den Läden und Geschäften von Pieschen werde das Ergebnis anschließend den Stadträten präsentiert. Die sollen Globus dann final das Bauen eines großen Supermarktes auf dem eigenen Grundstück untersagen.

SPD und Grüne wollten das bereits vor der Sommerpause beschließen, doch die Fraktion der Linken vereitelte die Absicht. Und geht nun ihrerseits mit einem Antrag in die Offensive.





Die Stadt möge verbindlich ermitteln, welches Potenzial der Alte Leipziger Bahnhof für den sozialen wie den marktüblichen Wohnungsbau besitzt und welche Restriktionen bestehen. Diese Daten sollen dabei helfen zu klären, mit welchen Kosten Investoren auf dem Areal rechnen müssen, fügt Tilo Wirtz hinzu. Er vertritt die Linke im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung. Theoretisch könne Globus auf seinem Grundstück ja selbst Wohnungen bauen, es verpachten oder verkaufen.



Während die städtische Suche nach einem alternativen Standort für Globus läuft, erhält Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain wohl noch dieses Jahr den Auftrag zur Umsetzung der „planerischen Studie“, so der Linken-Antrag eine Mehrheit im Stadtrat findet. Das ist aber nicht gewiss, könnte die Studie doch durchaus ergeben, dass selbst ein luxusloser normaler Wohnungsbau auf dem Alten Leipziger Bahnhof mit Netto-Kaltmieten von mindestens 8,50 Euro zu Buche schlägt.





Grüne Villa und das frisch bedachte Empfangsgebäude des Leipziger Bahnhofs.



Das Büro Kretschmar + Dr. Borchers errechnete den Wert vor drei Jahren auf Basis des bestehenden Masterplans. Die Modellrechnung wies für das Globus-Gelände drei mögliche Flächen aus und kalkulierte mit viergeschossigen Mehrfamilienhäusern. Dabei bediente sich die Firma den in der Branche geltenden Berechnungsformeln, um den Zahlen die nötige Seriosität zu verleihen. „Aufgrund der Baupreisentwicklung seit 2014 ist von einer deutlichen Kostensteigerung auszugehen, sodass die Kaltmieten derzeit bei knapp 9 Euro liegen würden“, sagt Architekt Steffan Itzerott, der für das Unternehmen Globus arbeitet.



Mit einem konkreten Wert steht er bisher ziemlich allein da, denn weder die „Allianz für Dresden“ noch „Wohnen am Alten Leipziger Bahnhof“ haben bisher Zahlen zu dem Thema präsentiert. Und in beiden Bürgerinitiativen sind ziemlich viele Architekten präsent, oftmals dieselben, aber keiner mit konkreten Kalkulationen.





Zimmermann Enrico Kreutzinger in luftiger Höhe nach getaner Arbeit.



Dabei lautet das Credo der „Allianz“, dass die Investoren auf den anliegenden Grundstücken sofort bauen würden, gebe es bloß die definitive Absage an das Globus-Projekt. So formulierte es Edwin Seifert als einer der Sprecher der Initiative. Was die Nachbarn von Globus tatsächlich planen und in welchem Umfang, auch das soll die Studie herausfinden.



Ein pikantes Detail, denn bisher machten die Großgrundbesitzer wie die Procom Invest nur vage Angaben über die Zahl der möglichen Wohnungen (400 bis 500) und deren Art: Miete oder Kauf. Eigentlich gilt das Unternehmen als Spezialist für das Entwickeln von Einkaufszentren und kooperierte in der Vergangenheit schon häufig für den auch in Dresden präsenten Einzelhändler namens Kaufland. Europas größte Supermarkt-Kette besitzt ein ansehnliches Grundstück genau zwischen Globus und Procom Invest.





Einblick in das denkmalgeschützte Gebäude.



Die von der SZ wiederholt gestellte Frage, was Kaufland auf der Fläche plane, ließ die Firma bis heute unbeantwortet. Ein weiterer Nachbar heißt Simmel und nennt die Grüne Villa sein eigen. Da weder das Haus noch die kleine Wiese für eine weitere Edeka-Filiale taugen, dürfte der Einzelhändler vom Albertplatz das Anwesen aus purem Altruismus erworben haben.





Globus-Nachbar ohne Edeka-Ambiente: Grüne Villa mit Blauer Fabrik



Die Künstler der Blauen Fabrik fanden dort eine neue Heimat, die „Allianz für Dresden“ feierte auf ihrer Homepage die gelungene kulturelle Bereicherung des Alten Leipziger Bahnhofs und wünscht sich mehr davon. Übersah oder ignorierte dabei aber immer die Existenz der "Hanse 3".



Die Künstler-Vereinigung oder Atelier-Gemeinschaft residiert Luftlinie bloß 200 Meter entfernt, in einem der denkmalgeschützten Häuser auf dem Globus-Areal. Das soll im kommenden Jahr für rund eine dreiviertel Million Euro renoviert werden, sagt Heiko Weigert, der sich zusammen mit Enrico Wilde um die Entwicklung des Standorts kümmert.



Das blecherne Notdach schützt jetzt das historische Bahnhofsgebäude. Ein Autohandel sowie ein Kutscher seien als neue Kunden auf dem Areal gewonnen. Und die Suche nach dem alternativen Standort? Die gehe auch ihren Gang, sagt Weigert und schweigt. Wie mit der Stadt vereinbart.

