Wohnen an der Triebisch Eines der letzten Häuser in der Neugasse ist saniert – es bietet Komfort und schöne Ausblicke.

Haben gut lachen – Seeg-Chefin Birgit Richter und Architekt Dietmar Huber im frisch sanierten Haus Neugasse 19. Ganz oben von der Dachterrasse einer Vier-Raum-Wohnung bietet sich ein Rundumblick über die Altstadt, und ganz unten eilt die Triebisch der Elbe entgegen. © Claudia Hübschmann

Das ist eine Baustelle, die etwas schwierig ist“, sagt Birgit Richter, die Geschäftsführerin der Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft (Seeg). Schwierig, als nach vorn, zur Neugasse, aus Denkmalschutzgründen keine Balkone angebaut werden durften und hinten die Triebisch fließt, weshalb im Erdgeschoss keine Wohnungen eingebaut werden konnten und auch die Antriebstechnik für den Fahrstuhl höher gelegt werden musste. Ansonsten ist die Neugasse 19 schon ein besonderes Haus.

Die Fassade an der Vorderfront ist auf den Putzfeldern zwischen den gelben Klinkern aufwendig bemalt, dazwischen findet sich Sandstein mit plastischem Schmuck. Dieser ungewöhnliche Fassadenschmuck macht das 1888 errichtete Gründerzeitgebäude schutzwürdig. Man habe die Malereien gereinigt und gesichert, so Architekt Dietmar Huber. Eine Sanierung könne angegangen werden, wenn Geld dafür vorhanden sei.

Apropos Geld. Die Seeg habe 1,2 Millionen Euro in die Sanierung des Hauses, das zwei Vierraum-, sieben Zweiraumwohnungen und einen Gewerberaum fasst, investiert, erklärt Seeg-Chefin Richter. Hinzu kommen noch einmal knapp 230 000 Euro an Fördermitteln, die der Stadtrat im September 2015 bewilligt hat. Damals war die Fertigstellung des Hauses für Juli annonciert worden, nun soll es bis Weihnachten fertig werden.

Derzeit bietet es im Innern noch den Anblick einer Baustelle. Die Wohnungen sind rohbaufertig, nun können Fliesen- und Fußbodenleger und die Maler kommen. Im Hausflur zeugt eine lindgrüne Wand mit rotem floralem Muster davon, wie er einmal wieder aussehen soll. Und der eingebaute Fahrstuhl und die beiden Vier-Raum-Wohnungen zeigen an, in welche Richtung die Seeg das Haus vermarkten will: Ältere Menschen und Familien mit Kindern sollen hier einziehen. Markant an der Rückseite des Hauses zur Triebisch hin, ist die Feuerleiter. Weil der letzte Fußboden im dritten Stockwerk höher als 13 Meter liegt, muss eine solche Leiter angebaut werden, weil die Feuerwehr nicht so hoch kommt.

Die Seeg hat in der Vergangenheit bereits die Häuser mit den Nummern 14 und 15 saniert. Nun die 19. „Man hat von hier aus kurze Wege in die Altstadt, zum Einkaufen und auch der SB-Bahnhof ist nicht weit“, erklärt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Seeg-Aufsichtsrates. Die Neugasse 19 gehöre zu den Angeboten, die geschaffen werden sollen, um die Nachfrage nach Wohnraum in der Meißener Innenstadt zu beleben. Und was soll das ganze für die Mieter kosten? Birgit Richter ruft einen Quadratmeterpreis für die Kaltmiete von 6,45 Euro auf. Die beiden jeweils etwa 100 Quadratmeter großen Vier-Raum-Wohnungen kosten also 650 Euro Kaltmiete.

Interessenten gibt es bereits. Sie ziehen in ein Haus, das ganz nebenbei Argumente für den Erhalt der weiter unten an der Triebisch gelegenen Häuser in der Fährmannstraße liefert. Diese sind nicht weniger vom Hochwasser der vorbeiführenden Triebisch gefährdet als die Neugasse 19 und viele andere Häuser am Flusslauf.

Dass gerade die Hochwassergefährdung als Argument für den Abriss von Häusern an der Fährmannstraße herhalten muss, ist absurd.

zur Startseite