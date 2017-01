Gut zu wissen Wohnen am Dippser Schloss Die Wohnungsgenossenschaft will 21 Wohnungen im alten Landratsamt bauen. Zu teuer darf’s aber nicht werden.

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde, Falk Kühn-Meisegeier, steht hier im ehemaligen Saal des Landratsamts. Dieser ist 1973 an das Hauptgebäude angebaut worden. Anstelle dieses Anbaus will die Genossenschaft gern drei Wohnungen in der Art von Reihenhäusern errichten. Das ist aber noch offen. Denn falls sie für die Wohnungen im Haupthaus keine Stellplätze bekommen kann, wird der Anbau abgerissen und der Platz für Auto-Stellflächen genutzt. © Egbert Kamprath

Noch hat das alte Landratsamt in der Dr. Friedrichs-Straße in Dippoldiswalde den etwas trockenen Charme einer Behörde aus vergangenen Jahrzehnten, und es müsste dringend einmal vorgerichtet werden. Aber danach wird bald niemand mehr fragen. Hier wird komplett umgebaut.

Falk Kühn-Meisegeier, der Sprecher des Vorstands der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde, geht zum Seiteneingang und schließt auf. Die Genossenschaft hat das Gebäude im Juni dieses Jahres gekauft und will es zum Wohnhaus umbauen. „21 Wohnungen haben wir geplant. Da könnten am Ende 50 bis 60 Leute einziehen“, sagt Kühn-Meisegeier.

Im Innern sieht es noch aus wie vor zehn und zwanzig Jahren, als im Saal noch der Kreistag des Weißeritzkreises tagte. Es ist nur alles leer geräumt. Keine Stühle mehr im Saal, keine Schreibtische mehr in den Büros. Dafür, dass das Haus schon Jahre leersteht, riecht die Luft gar nicht muffig. „Der Landkreis kümmert sich gut um seine leerstehenden Immobilien“, stellt Kühn-Meisegeier fest.

Die Bausubstanz ist in Ordnung. Das Gebäude ist 1903 als Finanzamt errichtet worden. So macht es von außen auch einen repräsentativen Eindruck. Später hat die SED-Kreisleitung hier ihren Sitz eingerichtet. Sie hat in den 1970er-Jahren auch den Saal angebaut. Nach der Wende hat der Landkreis Dippoldiswalde das Gebäude übernommen. Seit es der Landkreis nicht mehr benötigt, steht es leer.

Wenn die Wohnungsgenossenschaft ihre Pläne umsetzt, würde ein städtebauliches Problem für Dippoldiswalde gelöst. 2012 hat das Landratsamt schon einmal versucht, mit einer Ausschreibung einen Käufer zu finden. Damals wollte der Landkreis noch 370 000 Euro dafür haben, fand aber keinen Interessenten. Jetzt gibt es ein neues Wertgutachten für das Haus, das auf eine Summe von 160 000 Euro gekommen ist, wie Kühn-Meisegeier berichtet. „Wir haben aber etwas mehr bezahlt“, sagt er.

Große Wohnzimmer, offenen Küchen

Der Standort ist günstig. Nebenan liegt der Stadtpark, zum Markt sind es 200 Meter Luftlinie, und wenn der Umbau durch ist, kann die Genossenschaft mit dem Slogan „Wohnen am Schloss“ werben.

Die Genossenschaft plant in erster Linie Drei- und Vierraumwohnungen, die im Schnitt zwischen 70 und 90 Quadratmeter groß sind, einzelne auch über 100 Quadratmeter. Große Wohnzimmer und offene Küchen schweben den Planern vor. „Unsere Zielgruppe sind dabei junge Familien“, sagt Kühn-Meisegeier. Sein Zeitplan sieht vor, dass Ende 2017 die Sanierungsarbeiten beginnen und ab Sommer 2018 die Neuvermietung anlaufen kann.

Es werden keine Billigwohnungen. Der Genossenschaftsvorstand geht von einer Kaltmiete um die sieben Euro pro Quadratmeter aus. Er will aber die Kosten im Rahmen halten. Daher ist noch nicht entschieden, ob das ganze Haus barrierefrei wird. Für das Erdgeschoss ist es geplant. Aber ein Lift in die oberen Etagen bringt auch hohe Folgekosten mit sich. Daher ist diese Frage noch offen.

Auch die Stellplatzfrage ist derzeit noch in der Diskussion. Eigentlich gehörte der Parkplatz daneben früher zum Gebäude, jedoch hat der Landkreis den im Frühjahr 2008 an die Stadt veräußert. Nun will ihn die Genossenschaft gerne wieder zurückkaufen. Jedoch hat der Ortschaftsrat für diesen Fall den Bau eines Parkdecks gefordert. Das kommt für Kühn-Meisegeier aber nicht infrage. Denn er müsste die Kosten auf die Mieter umlegen, und die Wohnungen würden zu teuer.

zur Startseite