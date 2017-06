Wohnblock bis Ende Oktober fertig Der städtische Vermieter Seeg will auch in Zukunft den Mücke-Ring aufwerten. Günstige Wohnungen sind kaum gefragt.

Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter (rechts) und Projektleiterin Annerose Stockmann schauen sich die Pläne für den Umbau am Albert-Mücke-Ring 8 an. Mit den Mietern haben sie in den letzten Monaten viele Gespräche geführt. Die meisten freuen sich über die Aufwertung des Wohnstandorts, zumal die Seeg bei der Finanzierung hilft. © Claudia Hübschmann

Ein großer, grüner Vorhang verdeckt die Fassade am Wohnhaus Albert-Mücke-Ring 8 bis 8 b. Für etwa 1,7 Millionen Euro saniert die Stadtentwicklungsgesellschaft Seeg den Block aufwendig. Um das Gebäude, in dem jede dritte Wohnung leer steht, attraktiver zu machen, erhalten die meisten eine Frischekur. Teilweise werden sogar Grundrisse geändert, moderne Wärmedämmungen eingebaut.

Das senke die Energiekosten um 30 bis 40 Prozent, sagt Seeg-Geschäftsführerin Birgit Richter. Außerdem bekommen alle Wohnungen einen Balkon, die beiden äußeren Hausnummern einen neuen Fahrstuhl. „Bis Ende Oktober wollen wir die Arbeiten abgeschlossen haben“, erzählt Projektleiterin Annerose Stockmann. Trotz einiger unvorhergesehener Probleme liege man gut im Zeitplan. Unter anderem habe man festgestellt, dass das Dach sowie Teile der Rohrleitungen erneuert werden müssten. Deshalb könne man auch noch keine genauen Angaben zur Miethöhe in den sanierten, leeren Wohnungen machen.

Die Kaltmieten sollen aber auf jeden Fall unter sieben Euro pro Quadratmeter gehalten werden. Bei den bereits bewohnten und in Modernisierung befindlichen Wohnungen müssen die Mieter zwar auch einen höheren Mietpreis in Kauf nehmen. „Bei den Wohnungen ohne Aufzug, aber mit Balkon und Dämmung, sind es monatlich im Durchschnitt 20 bis 30 Euro mehr, bei den Wohnungen mit Aufzug 25 bis 30 Euro“, sagt Richter. Für die meisten Mieter sei das aber kein Problem – zumal sich die Wohnqualität durch die Maßnahmen der Seeg deutlich verbessert. „Wir bieten einmal im Monat ein Mietergespräch zu Sorgen und Nöten der von den Umbauarbeiten betroffenen Mieter an. Zuletzt war keiner mehr da. Das zeigt uns, dass die Akzeptanz vorhanden ist“, sagt Stockmann. Die Seeg habe sich gleich mehrfach bemüht, den Bewohnern entgegenzukommen und die Erhöhung sozialverträglich zu gestalten. „Wir tragen vertraglich vereinbart zwei Drittel der Kosten für die Modernisierung der bewohnten Wohnungen selbst“, sagt Geschäftsführerin Birgit Richter. Bei Mietern, die durch lärmintensive Sägearbeiten besonders beansprucht gewesen waren, habe man sich mit Einkaufsgutscheinen zwischen 80 und 100 Euro für das nahe gelegene Kaufland erkenntlich gezeigt.

„Die Mieter bewerten unser Bemühen positiv. Auch weil das der einzige Weg ist, um den Standort langfristig zu erhalten und wohnenswert zu machen“, erklärt Richter. Sie unterstreicht, dass nach wie vor ausreichend preisgünstige Wohnungen vorhanden seien – alleine am Mücke-Ring fünf bis sechs Stück, die um die fünf Euro kalt kosteten. „Insgesamt verfügen wir in Meißen über 35 sofort bezugsfähige Wohnungen, die weniger als fünf Euro pro Quadratmeter kosten.“ Die zuletzt durch den Mieterverein Meißen und Umgebung geäußerte Kritik (die SZ berichtete) an zu wenig bezahlbarem Wohnraum kann Richter nicht nachvollziehen. Am Mücke-Ring bekomme man die preisgünstigsten Wohnungen jedoch überhaupt nicht vermietet. Die Nachfrage fehlt.

„Deshalb machen wir uns Gedanken, wie wir die Situation verbessern. Das geht aus unserer Sicht nur durch die Aufwertung“, so Richter. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wolle man das Wohngebiet am Stadtrand zur attraktiven Gartenstadt umbauen. Auch die durch den Vereinsvorsitzenden Eyk Schade recherchierte durchschnittliche Erhöhung der Kaltmieten um 40 Prozent in acht Jahren sei irreführend. „Unsere jährliche Steigrungsrate liegt seit längerem konstant bei etwas unter einem Prozent pro Jahr. Demnach liegt die Preissteigerung maximal bei acht bis neun und nicht bei 40 Prozent“, sagt Richter.

