Wohnbauprojekt am Sachsenhof beginnt Klingenberg steckt 2,4 Millionen Euro in die Modernisierung des Blocks. Die Gemeinde vergibt alle Bauaufträge dafür auf einmal.

Bürgermeister Klingenberg Torsten Schreckenbach in einer der zu sanierenden Wohnungen am Sachsenhof in Klingenberg. © Archiv: Egbert Kamprath

In den nächsten Tagen fällt der Startschuss für eines der größten Bauprojekte der Gemeinde Klingenberg in den kommenden Jahren. Im Ortsteil Klingenberg sollen vier Blöcke der kommunalen Wohnanlage „Am Sachsenhof“ rundum modernisiert werden. Fast zehn Millionen Euro sollen dafür binnen etwa vier Jahren verbaut werden. Die Plattenbau-Blöcke wurden Ende der 1980er-Jahre gebaut, der bauliche Zustand macht laut der Gemeinde „eine grundhafte Sanierung unabdingbar“. Dass nun aber als Erstes der Wohnblock „Am Sachsenhof 2“ saniert wird, hängt damit zusammen, dass dort im Vergleich zu anderen Blöcken weniger Wohnungen vermietet waren.

Ab April wird saniert. Kostenpunkt: fast 2,4 Millionen Euro. Die 24 Wohnungen in dem Haus sind nun komplett leergezogen. Die zuletzt verbliebenen Mieter haben Ersatzwohnungen erhalten, sagt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Nun würde das Baugerüst für 22 000 Euro aufgestellt und zunächst die Wohnungen für 94 000 Euro entkernt. Die Aufträge dafür wurden bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Pretzschendorf vergeben.

Die weiteren 16 Bauaufträge für die Modernisierung sollen im April vergeben werden – alle auf einmal, im Block, so Schreckenbach. „Das soll nicht scheibchenweise geschehen.“ Von Beginn an soll klar sein, was das Projekt kostet. Bei der Frischekur der vier Drei- und Vier-Raum-Wohnungen werden Grundrisse geändert. Größere Bäder mit Duschen und Badewannen sind vorgesehen. Die Heizanlage wird modernisiert, und die elektrischen Anlagen werden auf neuesten Stand der Technik gebracht.

zur Startseite