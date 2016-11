Wohnbaugebiet wächst Die Erschließung am Preuschwitzer Berg ist fast fertig. Bis zwölf Eigenheime können hier entstehen.

Seit zwei Monaten wird am Rand von Doberschau gebaggert, um das Wohngebiet Preuschwitzer Berg zu erweitern. „Wir sind gut vorangekommen. In drei Wochen werden wir mit der Erschließung fertig sein“, sagt Andreas Ducke. Seit mehr als einem Jahr hat sich der Doberschauer Immobilienmakler darum bemüht, eine etwa 10 000 Quadratmeter große Fläche für die Bebauung vorzubereiten. Nun können bald bis zu zwölf Eigenheime entstehen. „Die Hälfte der Grundstücke ist schon verkauft“, sagt Andreas Ducke. Wahrscheinlich im Frühjahr werde der Bau der ersten Häuser beginnen. Derweil hat sich der Gemeinderat jetzt noch einmal mit dem Bebauungsplan für das Wohngebiet beschäftigt. Der muss wegen eines kleinen Fehlers nun noch einmal öffentlich ausgelegt werden. Denn die Traufhöhe der künftigen Häuser darf sechs statt der zunächst im Planentwurf vermerkten fünf Meter betragen. Ein Bebauungsplan für das Wohngebiet Preuschwitzer Berg II lag schon seit den 1990er-Jahren in der Schublade. Denn nachdem der erste Abschnitt rund um die Blumenstraße ziemlich schnell besiedelt war, wurde damals gleich weitergeplant. Aber dann fand sich niemand, der die Erschließung in die Hand genommen hätte. Das änderte sich erst voriges Jahr, als Andreas Ducke aufgrund der Nachfrage nach Bauplätzen die Initiative ergriff – und nun einen Teil des ursprünglich geplanten Gebietes erschließen lässt. (SZ/MSM)

Bürger können vom 7. bis 22. November im Gemeindeamt Gnaschwitz Einsicht in den geänderten Bebauungsplan nehmen und Hinweise dazu abgeben.

