Wohnbaugebiet in der Warteschleife Die Nachfrage nach Eigenheimstandorten ist groß. Das am Kirchberg könnte durchaus erweitert werden.

Großweitzschen. Zur Sitzung des Großweitzschener Gemeinderates im Oktober wollte ein Bauwilliger wissen, wann das Wohnbaugebiet „Am Kirschberg“ erweitert wird und er endlich bauen könne. Um Baurecht zu schaffen, hatten die Gemeinderäte Ende 2017 eine Ergänzungssatzung beschlossen. Doch dann verschwanden die Pläne wahrscheinlich in eine Schublade. Anders ist es nicht zu erklären, dass bei Nachfrage der beiden stellvertretenden Bürgermeister im November beim Landratsamt dort noch niemand von einem entsprechenden Antrag gehört hatte. „Lediglich durch die Berichterstattung in der Zeitung waren die Mitarbeiter der Behörde informiert“, so der zweite stellvertretende Bürgermeister Sven Krawczyk.

Über den Stand des Eigenheimstandortes wollte sich auch Werner Schönfuß informieren. Deshalb kam er unter anderem Zur Ratssitzung am Dienstagabend. „Wir haben klare Vorstellungen, wie die Bebauung am Kirschberg aussehen könnte. Damit dort Eigenheime errichtet werden können, ist aber die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig“, erklärte der erste stellvertretende Bürgermeister Jörg Burkert. Er geht davon aus, dass das Prozedere, zu dem zum Beispiel die Befragung der Träger öffentlicher Belange gehört, bis Ende nächsten Jahres dauert. „Nun haben wir einen guten Konsens mit der Behörde des Landratsamtes gefunden. Beide Seiten wollen eine schnelle Lösung. Aber um das Planverfahren kommen wir nicht herum“, so Krawczyk. Jeder habe nun seine Hausaufgaben zu machen, wenn das Vorhaben umgesetzt werden soll. Neben der Aufstellung des B-Planes gibt es noch ein weiteres Problem mit dem vorgesehenen Eigenheimstandort: Es liegt im Landschaftsschutzgebiet. Gemeinderat Thomas Frust bat darum, alle bisherigen Interessenten für die Bauplätze über die Vorgehensweise zu informieren. Um Bauwillige trotzdem in der Gemeinde zu halten oder für diese zu gewinnen, suchen die Verantwortlichen nach möglichen Alternativen. „Es ist beschämend, dass wir immer noch an der Startlinie stehen, obwohl die Interessenten schon anklopfen“, so Sven Krawczyk. „Nun müssen wir loslegen.“ Eigenheimstandorte seien eine gute Voraussetzung für Zuzug in die Gemeinde. „Deshalb werden wir uns mit voller Kraft dafür einsetzen. Denn nur durch junge Leute lässt sich die Zukunft der Gemeinde gestalten“, sagte der zweite stellvertretende Bürgermeister.

