Wohnbaugebiet entsteht später Das Vorhaben in Rammenau würde doch teurer als geplant, deshalb stellt es die Gemeinde zurück.

Die Pläne für ein Wohnbaugebiet in Rammenau wurden erst einmal zurückgestellt. © Steffen Unger

Aufgehoben hat jetzt der Gemeinderat Rammenau die Ausschreibung zur Erschließung eines kleinen Wohngebiets. Am Burkauer Weg sollen die Voraussetzungen für den Bau von sechs Eigenheimen geschaffen werden. Diese würden sich an jene Bebauung anschließen, die es bereits an der Kurzecke gibt. Die Erschließung der insgesamt 3 500 Quadratmeter großen Fläche sollte 107 000 Euro kosten und von der Gemeinde finanziert werden.

Nun stellte sich bei der Ausschreibung jedoch heraus, dass das Vorhaben deutlich teurer wird. Nach Aussage von Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski (parteilos) hätte dies auch zur Folge, dass der Preis für den Quadratmeter Bauland am Burkauer Weg um Einiges steigen würde. Die Entscheidung über die Vergabe der Erschließungsarbeiten wurde deshalb vertagt. Der Gemeinderat entschied stattdessen, dass es nach weiteren Gesprächen mit dem Planer eine neue Ausschreibung geben soll. (ck)

zur Startseite