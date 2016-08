Wohnbau packt das Bad in die Küche Die Wohnung an der Döbelner Straße 19 ist kaum wiederzuerkennen. Vor allem der Flur ist sehr geräumig.

Marco Prüfer, Geschäftsführer der Wohnbau Hartha stellt das Pilotprojekt des Unternehmens vor. Die Dreiraum-Wohnung an der Döbelner Straße 19 hat einen neuen Grundriss bekommen und wurde komplett saniert. © André Braun

Die Wohnbau Hartha hat ein Pilotprojekt gestartet. Fast jeder kennt ihn, den Grundriss der Neubauwohnungen – enger Flur, schmales Bad und kleine Küche. Doch wer nun die einstige Dreiraum-Wohnung im zweiten Stock an der Döbelner Straße 19 betritt, muss sich neu orientieren. Die Räume sind größer, heller, schöner und praktischer - – eben modern.

Mit dem Komplettumbau der Neubauwohnung will die Wohnbau weg vom Plattenbaugefühl, so Geschäftsführer Marco Prüfer. Mit dem neuen und modernen Grundriss spricht er Mieter an, die eine komfortable Wohnung suchen und auch bereits sind, dafür eine etwas höhere Miete zu zahlen. „Die Nachfrage sei da“, so Prüfer. Das habe sich schon bei der Pilotwohnung gezeigt. Der Interessent habe sich die Wohnung angesehen, als diese noch im Rohbau war und sich spontan dafür entschieden. Deshalb hatte der künftige Mieter auch ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Fliesen und des Bodenbelages. Zu den Kosten für den Umbau möchte Marco Prüfer nichts sagen.

Sollten sich weitere Interessenten melden, können nach und nach noch mehr Wohnungen nach modernem Grundriss gestaltet werden. So sind schon die Anschlüsse für die über der Pilotwohnung liegenden Wohnräume geschaffen worden. „Aber solch eine komplette Sanierung braucht Zeit“, sagte Prüfer.

Erneuert wurden zum Beispiel die Elektrik sowie die Wasser- und Abwasserleitungen, Decken wurden abgehangen, Rauchmelder in den Wohnräumen sowie im Flur installiert, welcher auch LED-Lichtspots erhielt. Der Flur ist größer und bietet viele Nischen für Abstellmöglichkeiten. Dort, wo sich sonst die Küche befindet, ist nun ein Bad mit Eckdusche, Wanne und Waschbecken eingebaut. Das Bad bietet mehr Bewegungsfreiheit und Platz für moderne Badmöbel. Die Toilette ist dort zu finden, wo sie immer war. Doch auch hier hat das Moderne Einzug gehalten. Das ehemalige Bad ist kürzer geworden. Neben dem bekannten Schacht im Bad haben die Waschmaschine und ein Trockner Platz.

Die Küche ist sozusagen in das ehemalige Kinderzimmer, das eine Schlauchform hatte, umgezogen. Sie ist kürzer geworden, um Platz für den Flur zu schaffen. „Vom Flur aus könnte auch ein Durchbruch in die nebenan liegende Zweiraum-Wohnung durchgeführt werden, wenn diese freistehen würde. „Das wird dann notwendig, wenn Kinderzimmer oder Arbeitsräume benötigt werden“, so Marco Prüfer.

Die Grundrisse des Wohnzimmers und der Schlafstube haben sich nicht verändert. Alle Räume haben einen neuen Fußboden und eine frische Wandgestaltung bekommen. Während im Bad und im Multifunktionsraum Fliesen verlegt wurden, hat die Küche einen Designfußboden aus Phenylbelag erhalten. „Sollte etwas herunterfallen, gibt es nicht gleich Abdrücke auf dem Boden“, sagte der Geschäftsführer. In den anderen Räumen wurde Laminat mit zeitgemäßer Struktur verlegt.

Der Flur ist nicht nur größer, sondern auch heller. Das bewirken die Türen zum Wohnzimmer und zur Küche, die einen Glasausschnitt haben. Auch die anderen Türen wurden durch Akazienholzfarbene ersetzt. Noch fehlen die Wohnzimmer- und die Wohnungseingangstür. „Dabei handelt es sich um Sonderanfertigungen, die in der nächsten Zeit geliefert werden“, sagte der Geschäftsführer.

Bei der Umsetzung des Pilotprojektes arbeitete die Wohnbau mit drei regionalen Firmen zusammen. Die Maler- und Trockenbauarbeiten übernahmen Mroch & Geißler aus Gersdorf. Für die Elektrik war die Firma Diesmann zuständig und das Verlegen der Fliesen übernahm die Firma Wadewitz. „Es war eine gute Zusammenarbeit. Wir konnten bei der Umsetzung des Pilotprojektes viel Erfahrung sammeln“, so Marco Prüfer.

Die Wohnung im Haus Nummer 19 an der Döbelner Straße ist nun das Aushängeschild der Wohnbau Hartha für eine attraktive und zeitgemäße gestaltete Wohnung. Mit dem Grundriss, der um weitere Räume erweitert werden kann, will das Unternehmen werben und sowohl junge als auch ältere Mieter gewinnen, die sich ein komfortables Zuhause wünschen. Damit könnten bisher leer stehende Wohnungen vermietete werden.

Um Interessenten, auch für die anderen Wohnungen zu finden, wirbt die Wohnbau Hartha GmbH als Gesellschaft der Stadt unter anderem im Internet und mit einheitlichen Schildern an Wohnobjekten.

zur Startseite